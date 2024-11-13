Skoda объявила о старте продаж Octavia в Казахстане

Автомобиль предлагается в двух модификациях.

Официальный дистрибьютор Skoda в Казахстане компания Prague Auto (входит в состав Allur) объявила о старте продаж седана Skoda Octavia. Автомобиль доступен в двух модификациях. Стоимость начинается от 14,69 млн тенге.

Для Skoda Octavia в Казахстане предлагаются на выбор два современных четырехцилиндровых бензиновых двигателя:

экономичный 1.4 TSI, мощностью 150 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Со средним расходом 5,7 литров на 100 километров и показателем максимального крутящего момента 250 Нм в диапазоне от 1 500 до 3 500 оборотов в минуту. Разгон до 100 километров в час займет 8,5 секунд;

динамичный 2.0 TSI, мощностью 190 лошадиных сил и семиступенчатой роботизированной DSG. Со средним расходом топлива 6,3 литров на 100 километров и показателем максимального крутящего момента 320 Нм в диапазоне от 1 500 до 4 180 оборотов в минуту. Разгон до 100 километров в час займет 7,4 секунды.

Новое поколение Octavia отличается более габаритными размерами. Длина автомобиля составляет 4 689 миллиметров, габаритная ширина – 1 829 миллиметров, а высота – 1 470 миллиметров. Объем багажного отсека – 578 литров, а колесная база 2 686 миллиметров.

– Обновленный дизайн также улучшает аэродинамические характеристики. Коэффициент аэродинамического сопротивления, равный 0,24, делает Octavia одним из самых обтекаемых автомобилей в своем классе на мировом уровне, – сообщили в Prague Auto.

В Казахстане модель представлена в трех комплектациях Ambition, Style и Sportline. Начальная стоимость – от 14,69 млн тенге.