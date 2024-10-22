Skoda представила в Казахстане городской внедорожник Skoda Karoq

Официальный дистрибьютор марки Skoda в Республике Казахстан, компания "Прага Авто", входящая в состав казахстанской автомобильной компании "Allur", объявляет о старте-продаж городского внедорожника Skoda Karoq.

Skoda Karoq — это сочетание классического стиля, динамики, комфорта и современных технологий. Элегантный и лаконичный дизайн наряду с идеальным уровнем эргономики безошибочно выделяет автомобиль как наследника лучших традиций европейского бренда передает nur.kz.

Karoq с двигателем 1.4 TSI оснащается новейшим 8-ступенчатым автоматом. Данная коробка передач имеет классическую гидромеханическую конструкцию и обеспечивает отменную динамику при низком расходе топлива. Заявленный разгон от 0 до 100 км/ч составляет 9,2 сек.

Четырехцилиндровый бензиновый двигатель Skoda Karoq отличается оптимальной мощностью — 150 л.с., и прекрасным показателем максимального крутящего момента — 250 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. Это делает автомобиль идеальным компаньоном как в городских условиях, так и на длинных маршрутах. И все это при низком расходе топлива на трассе — всего 5,4 л/100 км.

Длина автомобиля составляет 4390 мм, габаритная ширина — 1 841 мм, а высота — 1 603 мм, что обеспечивает простор для водителя и пассажиров всех рядов. Объем багажного отсека — 510 литров, а колесная база — 2638 мм.

Высоко расположенные фары и решетка радиатора излучают уверенность и делают Skoda Karoq безошибочно узнаваемым в потоке. Органичное сочетание изящных линий, динамичных кривых и энергичного образа формируют цельную концепцию дизайна кузова, система управления дальним светом, работающая в паре с матричными фарами, адаптирует режим освещения в соответствии с временем суток, дорожными условиями и наличием встречного движения автотранспорта. Результат — идеально освещенная дорога перед автомобилем и повышенная безопасность.

Karoq получил максимальный рейтинг безопасности. Организация Euro NCAP присвоила этой модели высшую оценку "5 звезд", подтверждающую великолепный уровень защиты всех пассажиров. Защита водителя и пассажиров от травм обеспечивается продуманным комплексом средств: подушки безопасности, трехточечные автоматические ремни безопасности и подголовники.

Skoda Karoq включает матричные фары (LED), 18-дюймовые легкосплавные диски, систему бесключевого доступа KESSY Full, аудиосистему Bolero с 8 динамиками, панорамную крышу с электроприводом, многофункциональное спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением АКПП и обогревом, круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль Climatronic, систему выбора режима движения Driving Mode Selection, систему Light Assistant, атмосферную подсветку салона, кожаную обивку сидений, электропривод крышки багажника с виртуальной педалью, беспроводную зарядку для смартфона, систему кругового обзора Area View, систему Smart Link и систему автоматической парковки.

В Казахстане модель представлена в двух комплектациях: Selection и Sportline. Стартовая стоимость — от 15 290 000 тенге.

На Skoda Karoq в Казахстане распространяется заводская гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробную информацию о Karoq и остальных моделях казахстанской линейки бренда можно получить в официальных дилерских центрах Skoda на территории РК, а также на официальном сайте дистрибьютора.

Фото: Skoda Qazaqstan