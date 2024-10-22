Skoda презентовала в Казахстане внедорожник Karoq

Официальный дистрибьютор Skoda в Казахстане компания "Прага Авто" (входит в состав Allur) объявила о старте продаж внедорожника Karoq. Автомобиль доступен на отечественном рынке в двух комплектациях. Стоимость машины начинается от 15,29 млн тенге.

Skoda Karoq оснащен бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил, а также восьмиступенчатой коробкой передач. Данная АКПП имеет классическую гидромеханическую конструкцию и обеспечивает отменную динамику при низком расходе топлива. Заявленный разгон до 100 километров в час составляет 9,2 секунд. Расход топлива на трассе составит 5,4 литра на 100 километров.

Длина автомобиля составляет 4 390 миллиметров, ширина – 1 841 миллиметров, а высота – 1 603 миллиметров. Объем багажного отсека – 510 литров, а колесная база 2 638 миллиметров.

– Высоко расположенные фары и решетка радиатора излучают уверенность и делают Skoda Karoq безошибочно узнаваемым в потоке. Органичное сочетание изящных линий, динамичных кривых и энергичного образа формируют цельную концепцию дизайна кузова система управления дальним светом, работающая в паре с матричными фарами, адаптирует режим освещения в соответствии с временем суток, дорожными условиями и наличием встречного движения автотранспорта. Результат – идеально освещенная дорога перед автомобилем и повышенная безопасность, – заявляют в "Прага Авто".

Skoda Karoq включает матричные фары (LED), 18-дюймовые легкосплавные диски, систему бесключевого доступа KESSY Full, аудиосистему Bolero с восьми динамиками, панорамную крышу с электроприводом, многофункциональное спортивное трехспицевое кожаное рулевое колесо с управлением АКПП и обогревом, круиз-контроль с ограничителем скорости, климат-контроль Climatronic, систему выбора режима движения Driving Mode Selection, систему Light Assistant, атмосферную подсветку салона, кожаную обивку сидений, электропривод крышки багажника с виртуальной педалью, беспроводную зарядку для смартфона, систему кругового обзора Area View, систему Smart Link и систему автоматической парковки.