Сколько дачных участков Уральска после паводков перешли в собственность государства

Весна этого года надолго запомнится жителям нашего региона. Большая вода оставила без крова сотни западноказахстанцев. Если жилье и имущество одних удалось спасти или сохранить частично, то дома и вещи других были полностью уничтожены стихией.

Весна уходящего года надолго запомнится жителям Западно-Казахстанской области. Большая вода оставила без крова сотни жителей региона. Если жилье и имущество одних удалось спасти или сохранить частично, то дома и вещи других были полностью уничтожены стихией.

По данным заместителя акима города Жандоса Дуйсенгалиева, от жителей Уральска поступило около 11 тысяч заявлений о возмещении ущерба. Положительный ответ получили 2589 граждан, единственные дома которых признаны городской комиссией непригодными для дальнейшего проживания. Этим семьям местные власти предоставили жилье с первичного и вторичного рынков недвижимости.

– Кроме того, 487 семьям выделены средства в размере 1,7 миллиарда тенге на ремонт домов, 10 942 семьям предоставлена единовременная выплата на сумму 4 миллиарда тенге (100 МРП), 9 032 семьям предоставлена компенсация за имущество на сумму 4,1 миллиарда тенге (до 150 МРП), - отметил Дуйсенгалиев.

Что касается затопленных дачных участков, то тогда власти заявили, что они перейдут в собственность государства, и отныне их не будут выдавать людям. По словам замакима, более 1600 дачных строений уже снесено, осталось ещё около тысячи, снос которых продолжится в следующем году. После сноса дачных домиков, начинается процесс изъятия земель и передача их в городское имущество. Далее отдел земельных отношений будет заниматься передачей этих земель в лесной фонд.