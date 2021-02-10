Фото из архива "МГ" 50 350 заявлений уже было исполнено и вкладчики уже получили на свои спецсчета, открытые у уполномоченных операторов, единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) в размере около 276 млрд тенге. Средняя сумма выплат составила порядка 5,5 млн тенге. Еще более 14 тысяч заявлений почти на 73,7 млрд тенге находятся в обработке для осуществления выплат. Около 26,3 тысяч заявок были отклонены в связи с несоответствием требованиям законодательства, сообщает пресс-служба ЕНПФ. Наибольшее количество обращений по всей республике - 19 209 заявлений (или 21,18%) приняты в Алматы. Из них порядка 11,3 тысяч уже исполнены. На специальные счета вкладчиков в банках, являющихся уполномоченными операторами, переведено порядка 69,6 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 6,18 млн тенге. Еще 2 579 заявлений на 14,7 млрд тенге находятся в обработке. От жителей Нур-Султана принято 15 371 заявление (порядка 17%). 8 698 вкладчиков уже получили на спецсчета более 45,3 млрд тенге. Средняя сумма выплаты составила 5,2 млн тенге. В обработке 2 156 заявлений на сумму 10,5 млрд тенге. В Мангистауской области принято 12 757 заявлений на получение ЕПВ (14%). 7 062 заявления исполнены – более 61 млрд тенге переведены вкладчикам на улучшение жилищных условий. Средняя сумма выплат в области составила 8,65 млрд тенге. Ждут исполнения еще 2 519 заявлений на общую сумму почти 21,5 млрд тенге. В целом в разрезе регионов Казахстана получение средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий выглядит следующим образом:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.