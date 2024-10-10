Сколько собак и кошек стерилизовали в ЗКО

Численность бездомных животных в Казахстане регулируется с помощью отлова, временного содержания, стерилизации либо кастрации. Отловленные животные временно содержатся в специальных местах, где ветеринарный врач проводит осмотр и регистрирует. Животным проводится вакцинация, дегельминтизация и лечение от кожных заболеваний.

Численность бездомных животных в Казахстане регулируется с помощью отлова, временного содержания, стерилизации либо кастрации. Отловленные животные временно содержатся в специальных местах, где ветеринарный врач проводит осмотр и регистрирует. Животным проводится вакцинация, дегельминтизация и лечение от кожных заболеваний. Биостерилизация (кастрация или стерилизация - прим. автора) проводится в течение 3-10 дней, после чего животное возвращают в привычную среду обитания.

По словам заместителя руководителя управления ветеринарии ЗКО Нурхайыра Кусаенова, домашние животные, которые напали на людей, либо представляют угрозу жизни и здоровью, после проверок изымаются.

– На территории региона работают специальные учреждения для временного содержания и стерилизации бездомных животных. С начала года по области отловлено и стерилизовано 24 030 собак и 6 388 кошек, включая бездомных животных, - отметил Кусаенов.

Отметим, что с 1 сентября 2023 года ведется обязательный учет домашних животных. Регистрация домашних животных проводится в государственных или частных ветеринарных клиниках на платной основе. Стоимость услуг варьируется от 1 000 до 2 500 тенге.

Для временного содержания животных по области функционируют 12 мест временного содержания, рассчитанные на 180 животных. В ЗКАТУ им. Жангир имеется приют на 75 мест, в организациях по защите животных – 6 приютов.

Нурхайыр Кусаенов также подчеркнул, что рассматривается проект по созданию приюта для животных в селе Круглозёрное, который предполагает ремонт пустующего здания. На сегодняшний день ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации.