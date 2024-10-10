За сообщение о коррупции можно получить до 15 млн тенге - Антикор

Тем, кто сообщил о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежного вознаграждение в случае, если в отношении виновного лица вступило в законную силу постановление суда или обвинительный приговор. В 2020 году в правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной. Вознаграждение составляет до 10%, но не более 4 тысяч МРП. То есть за сообщение о коррупции можно получить до 14,7 миллионов тенге вознаграждения.

В антикоррупционной службе функционирует круглосуточный Call-центр, который оказывает гражданам бесплатную информационно-консультационную поддержку. Операторы отвечают на вопросы, принимают жалобы, предложения и отзывы о работе антикора и ее сотрудников, разъясняют порядок поступления на работу.

Центр круглосуточно реагирует на телефонные сообщения о фактах коррупции, в том числе о совершенных или готовящихся правонарушениях, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности. При поступлении звонка оператор незамедлительно соединяет абонента с дежурным офицером агентства, который регистрирует на сообщение и принимает меры оперативного реагирования. Таким образом каждое сообщение своевременно проверяется. При наличии достаточных оснований начинается досудебное расследование.

По данным борцов с коррупцией, в этом году на Call-центр поступило более 20 тысяч обращений:

по 4,5 тысячам оказана консультация по вопросам антикоррупционной службы;

572 сообщения с признаками коррупционных правонарушений;

Количество уголовных дел, открытых по результатам поступивших сообщений через call-центр, увеличивается.

– Напоминаем, что тем, кто сообщил о факте коррупционного правонарушения или иным образом, оказывающим содействие в противодействии коррупции, выплачивается единовременное денежного вознаграждение в случае, если в отношении виновного лица вступило в законную силу постановление суда или обвинительный приговор. В 2020 году в правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной. Вознаграждение составляет до 10%, но не более 4 тысяч МРП. То есть за сообщение о коррупции можно получить до 14,7 миллионов тенге вознаграждения, - рассказали в антикоррупционной службе.

За 9 месяцев 2024 года за оказанное содействие в противодействии коррупции поощрено 76 человек, в прошлом году - 45. Им выплачено почти 29 миллионов тенге. Ещё 33 госслужащих наградили грамотами. Большинство обращений касаются вымогательства взяток за не привлечение к уголовной и административной ответственностям, злоупотребления полномочиями, покровительства, нарушений в сфере государственных закупок и других неправомерных действий должностных лиц.

Наибольшее количество поощренных лиц приходится на Департаменты по Карагандинской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областям, где поощрено от 8 до 10 человек.

Увеличиваются и сообщения самих государственных служащих. К примеру, в Карагандинской области – 9 полицейских поощрены грамотами, Актюбинской – 9 сотрудников полиции поощрены грамотами и Западно-Казахстанской области 8 грамот получили полицейские.

– Хотелось бы отметить, что полицейские и другие сотрудники правоохранительных органов начали чаще сообщать о коррупции после пилотного запуска проверки на добропорядочность. Вместе с тем, Антикоррупционная служба обеспечивает полную конфиденциальность осведомителей. С 3 января 2023 года данная категория граждан попадает под комплексную программу защиты свидетелей. Теперь сообщившие о коррупции лица защищены не только физической неприкосновенностью, но и усилены меры защиты конфиденциальной информации и их трудовые права. Теперь лица сообщившие о коррупции не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены или переведены на другую должность без участия сотрудника антикоррупционной службы в составе комиссии. А в случае разглашения конфиденциальной информации о лицах сообщивших о коррупции предусмотрена уголовная ответственность, - рассказали борцы с коррупцией.

Сообщить о коррупционном факте может любой гражданин по телефону 1424 в Call-центр Антикора, который работает 24/7 или посетить территориальные Antikor Ortalygy.