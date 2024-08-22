Бродячие животные были всегда, с их популяцией борются не первый год. Не все собаки кидаются на людей, но напугать могут запросто. Совсем недавно в такой ситуации оказалась 16-летняя девочка. Её мама Екатерина Гуз рассказал, что подросток шел домой с курсов английского языка, когда на нее напала стая собак.

— Мы живем в районе Селекционного, возле магазина Перекресток. Дочка шла с остановки домой, перешла дорогу, со стороны парка бежали 5-6 собак. Они перешли дорогу и одна не сильно большая начала агрессивно лаять и кидаться. У нее в руках был пакет небольшой, она пыталась им закрыться, но ее спасло, что она была в плотных джинсах. Дочь говорит, что собака схватила ее за ногу, а остальные окружили её и лаяли. Сзади шли двое мужчин, они начали кидать камни и кричать на собак. У дочери на ноге синяк, царапины и порванные джинсы, — рассказала мама девочки.

Екатерина Гуз добавила, что собаки в их районе часто ходят стаями, они лают на людей и нападают. Кроме того, гулять со своей собакой женщине также не безопасно. Бродячие животные нападают на домашних питомцев. Однажды, одна из агрессивных собак забежала ким во двор, в результате чего собака хозяйки лишилась глаза. Женщина обратилась в акимат, где ей ответили, что жалобу передали в городскую ветеринарную станцию и вопрос будет решен.

Между тем, руководитель отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3 420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации.

По его словам, пойманных животных осматривает и регистрирует ветеринар в специально оборудованных местах временного содержания. Затем проводится дегельминтизация, регистрация с помощью электронного чипа и биостерилизация. После заживления операционных ран в течение 3-10 дней животным делают прививку от бешенства и отпускают обратно на улицу. В этом году из областного бюджета выделено 68,2 миллиона тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.

По словам Иралиева, умерщвление животных допускается только в тех случаях, когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу их жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В этом году по запросам жителей было умерщвлено 1 461 больных и агрессивных бродячих собак.

В управлении пояснили, что когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.

— Отлов бродячих животных проводится для регулирования численности собак и кошек на улицах с целью защиты здоровья граждан от болезней, передающихся от животных к человеку. Это также способствует улучшению эпизоотической ситуации по особо опасным заболеваниям, таким как бешенство, стригущий лишай, эхинококкоз и другие. В уполномоченные органы поступают многочисленные жалобы от граждан, которые выражают обеспокоенность безопасностью своих детей школьного возраста и требуют очистить улицы от бродячих собак. В связи с этим, мы считаем необходимым напомнить владельцам собак и кошек о важности соблюдения «Правил содержания и выгула собак и кошек» и их ответственности за своих питомцев. Прежде всего, владельцы должны зарегистрировать своих домашних животных в базе данных в ветеринарных станциях или частных клиниках. Кроме того, необходимо предотвращать бесконтрольное размножение животных, проводить их стерилизацию и кастрацию, а также содержать их в соответствии с «Правилами содержания и выгула домашних животных по ЗКО», — рассказал руководитель отдела управления ветеринарии.

Берик Иралиев напомнил, что за нарушение требований владельцы собак и кошек несут ответственность в соответствии со статьей 407-2 КоАП РК. Нарушение влечет за собой наложение штрафа: для физических лиц — в размере десяти месячных расчетных показателей, для должностных лиц — в размере двадцати, а для юридических лиц — в размере тридцати месячных расчетных показателей.

Когда животные представляют угрозу жизни или здоровью людей, другим животным, а также общественной безопасности и порядку, жители могут обратиться в районную или городскую ветеринарную станцию, позвонить на номер 109 или подать заявление через систему Е-өтініш.