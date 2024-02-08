— В этом году начали работать 25 января. На сегодняшний день кастрировали и стерилизовали 46 собак. По заявлениям усыпили 12 собак, — отметил он.

— Наша основная проблема в том, что когда поступает заявление на отлов и усыпление агрессивных бродячих собак, мы выезжаем на место, и там некоторые жильцы не дают их забрать. Они требуют у наших сотрудников видеодоказательства, что именно та или иная собака укусила или напала на человека, — рассказал Ерлан Ищанов.

Как рассказал директор ветеринарной станции Уральска Ерлан Ищанов, в этом году на биостерилизацию собак выделили 16,8 млн тенге. В прошлом году сумма составила 17,9 млн тенге. На эти деньги они стерилизовали 1993 бездомных животных, по заявлениям горожан усыпили 802 собак и кошек.Между тем, директор рассказал о проблемах с бездомными животными.Спикер отметил, что также есть проблемы и с собаками, владельцы которых проживают в частном секторе. Они не держат питомцев на цепи, не соблюдают элементарные правила содержания, не чипируют и не регистрируют домашних животных. К слову, в этом году в Уральске планируют кастрировать и стерилизовать 1713 кошек и собак.