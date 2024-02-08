— Работы осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры и узкими подходами к дому. Тяжело максимально использовать технику, поэтому работы в основном ведутся вручную. Спасатели достали из под завалов тела 40-летнего мужчины, 44-летней женщины и двоих 17-летних юношей. Психологи МЧС оказывают экстренную психологическую помощь родственникам и соседям, — сообщили в МЧС РК.