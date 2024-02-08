Руководитель пресс-службы международного аэропорта Уральска имени Маншук Маметовой Айнагуль Сакпусунова сообщила, с утра восьмого февраля аэродром обработали противообледенительным реагентом. Он готов к принятию судов.
— Из-за сильного бокового ветра с порывами до 17 метров в секунду и замерзающего ледяного дождя в Уральск не летят самолеты. Рейс, который должен прибыть из Атырау в 12:00 — отменили. Рейс из Алматы перенесли на вечер. Остальные ждём по расписанию, — пояснила Айнагуль Сакпусунова.