Подозреваемую в убийстве своих детей задержали в Шымкенте

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что стражам порядка удалось задержать женщину, которую подозревают в убийстве двоих собственных детей.

На её розыск был ориентирован весь личный состав департамента полиции, соседних регионов и городов. Женщину задержали в одной из гостиниц Шымкента.

– По факту убийства проводится расследование с целью установления всех обстоятельств. Назначены соответствующие экспертизы, – рассказал начальник регионального департамента полиции Мурат Кабденов.

По предварительной информации, она задушила детей подушкой. Подозреваемая женщина арестована. Расследование дела находится на личном контроле главы ДП Туркестанской области.

По некоторым данным, она работала воспитателем дошкольного класса школы-лицея № 46 имени А. С. Пушкина в Шиелийском районе Кызылординской области.