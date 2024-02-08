Около 2:00 часов 8 февраля в Медеуском районе микрорайоне Тау-Самал сошла оползень, передаёт Orda.kz. Причиной образования оплывины стало переувлажнение грунта из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Объём обрушившейся на дома грязевой массы 3200 кубических метров. Жителей близлежащих домов эвакуированы.

В ДЧС сообщили, что в двух пострадавших домах находилось четверо человек, из них двое детей.

— На месте происшествия были направлены силы и средства Казселезащиты, Служба спасения 109 города Алматы, Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы, воинской части МЧС, бригада скорой медицинской помощи, акимат Медеуского района в количестве свыше 160 человек и 30 единиц техники. По прибытию установлено, что имеется повреждение двух домов, — сообщили в ДЧС Алматы.

Позже спасателями на месте схода оплывины обнаружено тело 17 подростка. Также аким Алматы подтвердил, что под завалами внутри дома находятся папа с мамой, и двое детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работают спасатели, которые были во время землетрясения в Турции. Опасности для других домов нет.