В Бурлинском районе вторые сутки устраняют последствия непогоды. Из-за сильного бурана и снегопада в районе и в городе Аксай произошел настоящий коллапс. Тысячи абонентов остались без электричества, а соответственно и без отопления. Котлы большинства жителей работают именно с помощью электроэнергии. С водой также возникли проблемы. Кроме этого, с перебоями работала и сотовая связь. Улицы завалило снегом, на дистанционку перешли не только школьники, но и работники большинства компаний.

По словам акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова, сегодня метель и снегопад сменились дождями, а высота выпавшего накануне снега составляет более 70 сантиметров.

На высоковольтных линиях между Уральском и Аксаем произошла авария, и центральные котлы, а также котлы частных домов вышли из строя.

– Вчера аварийная бригада ТОО «ЗапКаз РЭК» устранила эти неполадки. Мы сразу же подключили тепловые котлы, и сейчас в районе проблем с отоплением нет. Все социальные объекты подключены к теплоснабжению. На сегодня одной из главных задач является восстановление водоснабжения и электричества. Так, у нас есть водозабор Бестау, который обеспечивает водой город Аксай. На высоковольтных линиях произошел сбой и водопровод вышел из строя. Сейчас на месте работает аварийная бригада и спецтехника. На Бестау расположены 11 скважин, нам нужно проверить их все, - рассказал Еркебулан Ихсанов.

Что касается электроснабжения, то аким района подчеркнул, что без электричества остаются жители сельских округов Акбулак, Аксу, Канай, Жанаталап, Пугачево, в микрорайоне Самал и в некоторых районах Аксая.

А вот школьников Бурлинского района сегодня могут снова отправить на дистанционное обучение. В районе идут непрекращающиеся дожди.

– Последствия непогоды мы устраняем вторые сутки. Основная проблема - это плохие метеоусловия. На местах работают не только коммунальные и специальные службы, но и рядовые горожане, - добавил Еркебулан Ихсанов.

Всего по району протяженность электролиний составляет 1331 километров, 83% из которых изношены.