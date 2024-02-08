В Актюбинской области возникли проблемы со светом и водой

Из-за этого закрыли пять республиканских трасс и четыре дороги областного значения. В районах организованы 110 пунктов обогрева.

По данным метеорологов, область находится под влиянием атлантического циклона, непогода сохранится до девятого февраля. Скорость ветра достигает 28 метров в секунду. В Актобе второй день школьники учатся онлайн.

Из-за непогоды в районах и в областном центре происходят аварии на электролиниях, из-за отсутствия электричества возникают проблемы с подачей воды.

— На пяти многоэтажных домах ветром сорвало крышу, восстанавливать их будут застройщики, — рассказал аким Актобе Азамат Бекет.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. В некоторых районах нет света и воды.

— Седьмого февраля к нам поступило около тысячи заявок. Устранением аварии в городе занимаются 15 бригад, это около сотни человек, по области 20 бригад. Замыкания возникают из-за того, что сильный ветер раскачивает воздушные линии, и они пересекаются между собой. Бригадам работать нелегко, видимость нулевая. По 10-15 километров они идут пешком, чтобы найти место аварии. Для выезда в Алгинский район привлекли тягач и снегоход, но кабельные линии невозможно было увидеть из-за бурана, непогода усложняет работу бригад, — рассказал Ержан Жексембинов, гендиректор ТОО «Энергосистема».

По словам главного инженера АО «Aqtobe su-energy group» Амангельды Баранкулова, устранением аварии на сетях водоснабжения занимается пять бригад. Многие объекты находятся на окраине города, ремонтникам к местам аварий приходится идти буквально по пояс в снегу. На возобновление водоснабжения после устранения аварии нужно время, поэтому горожан просят относиться к этому с пониманием.

Фарида ЗАРИП