По данным ТОО «Батыс су арнасы», восьмого февраля с 11.00 до 18.00 будут заменять задвижки и пожарный гидрант. Во время производственных работ подача водоснабжения будет приостановлена по следующим адресам:

Ул.Д.Нурпеисова 14/2,14/1,14/3,21,19,40 (колледж сервиса и новых технологий);

Ул.Досмухамедова 77/1,77/2,79 (детский сад «Балдаурен»;

Ул.Ж.Молдагалиева 35/1 (СОШ № 40);

Ул.Жумагалиева 127/а (Бизнес центр Azimut);

Ул.Елизарова 48, 48/2.



В ТОО «Батыс су арнасы» попросили горожан запастись водой.