По словам начальника департамента полиции Туркестанской области Мурата Кабденова, седьмого февраля на одной из съемных квартир Туркестана обнаружены тела двух малолетних детей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения причин смерти тела детей направлены на экспертизу. В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего и обнаружения матери - жительницы Кызылординской области, которая сообщила подруге о смерти своих детей и адрес их нахождения. Дело находится на моем личном контроле, - рассказал Мурат Кабденов.

В полиции также попросили казахстанцев не распространять недостоверную информацию, предупредив, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.