По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия, в регионе бушует метель, а также гололёд и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с чем ограничено движение на трёх автодорогах республиканского значение и восьми областных. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.

Закрытые участки автодорог:

  • Атырау-Уральск, участок от поселка Чапаево до Атырауской области.
  • Самара-Шымкент, участок от села Подстепное до Актюбинской области,
  • Уральск-Таскала-граница РФ, участок от села Таскала до границы РФ,областного значения -
  • Жымпиты-Каратобе,
  • Большой Чаган-Переметное,
  • Таскала-Аккурай-Болашак
  • Бурлин-Аксай-Жымпиты
  • Подстепное-Теректі-граница РФ,
  • Теректі-Аксай,
  • Аксай-Чингирлау,
  • Уральск-Кирсаново, участок от поселка Дарьинск до села Кирсаново.