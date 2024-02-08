По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия, в регионе бушует метель, а также гололёд и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с чем ограничено движение на трёх автодорогах республиканского значение и восьми областных. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.

Закрытые участки автодорог: