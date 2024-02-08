По данным департамента ЧС, в ЗКО ухудшились погодные условия, в регионе бушует метель, а также гололёд и ветер с порывами до 20 метров в секунду. В связи с чем ограничено движение на трёх автодорогах республиканского значение и восьми областных. Автодороги закрыты для всех видов транспорта.
Закрытые участки автодорог:
- Атырау-Уральск, участок от поселка Чапаево до Атырауской области.
- Самара-Шымкент, участок от села Подстепное до Актюбинской области,
- Уральск-Таскала-граница РФ, участок от села Таскала до границы РФ,областного значения -
- Жымпиты-Каратобе,
- Большой Чаган-Переметное,
- Таскала-Аккурай-Болашак
- Бурлин-Аксай-Жымпиты
- Подстепное-Теректі-граница РФ,
- Теректі-Аксай,
- Аксай-Чингирлау,
- Уральск-Кирсаново, участок от поселка Дарьинск до села Кирсаново.