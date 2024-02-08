Откройте для себя мир качественной медицины с «Uniserv Medical Center»

За эти годы клиника достигла невероятных высот в медицинской практике, что подтверждено высшей категорией по результатам Национальной аккредитации.

Клиника начала функционировать с офтальмологического отделения – именно с него начался путь к медицинскому совершенству. С самого начала отделением заведует Асель Адамбековна Муканбеткалиева.

Откройте для себя новые горизонты зрения в нашем офтальмологическом отделении. Мы предлагаем вам полный спектр высококачественных услуг. Начните свой путь к идеальному зрению с тщательного комплексного обследования глаз. Опыт наших специалистов и использование передового хирургического оборудования позволяют нам успешно укреплять сетчатку, эффективно лечить вторичную катаракту и глаукому, обеспечивая вам ясность и четкость зрения, — рассказала Асель Муканбеткалиева.

Стоит отметить, что в «Uniserv Medical Center» проводят все виды высокотехнологичных офтальмологических операций:

витреоретинальные операции при отслойке сетчатки;

лазерная коррекция зрения по методике Lasik и Femto Lasik;

факоэмульсификация катаракты с имплантацией премиальных линз;

интравитриальные инъекции анти-VGF препаратов;

лазерная коагуляция сетчатки;

блефаропластика;

удаление различных новообразований глаз и т.д.

В отделении работает кабинет охраны детского зрения для аппаратного лечения миопии, гиперметропии, астигматизма, косоглазия, атрофии зрительного нерва.

За пять лет существования клиники опытные специалисты провели около 10000 успешных операций.

Теперь все виды офтальмологических операций стали еще доступнее. В клинике внедрена система оплаты в рассрочку через банк второго уровня.

Поэтому не откладывайте лечение глаз, запишитесь на прием к специалистам прямо сейчас!

Доверьтесь профессионалам в «Uniserv Medical Center» и взгляните на мир по-новому!

Телефон для записи: +7-771-880-02-02, +7-771-880-20-20

Адрес: ул. Шолохова, 36.

Instagram: @uniservmedicalcenter

www.unmed.kz

