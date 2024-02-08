

Как сообщили в акимате Актюбинской области, режим ЧС объявлен в Хромтауском и Айтекебийском районах. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, созданного в связи с ухудшением погодных условий.

В области с 7 февраля метель, закрыты дороги, школы и колледжи перешли на дистанционное обучение. Из-за ветра аварии на линиях электропередач, вследствие этого возникают перебои с водой, коммунальные службы перешли на усиленный вариант работы.

– С 7 февраля из снежных занос эвакуировали 321 человека, их них одна женщина, восемь детей, 111 иностранных граждан. Спасено 149 человек, из них 14 детей, три беременные женщины. Их доставили в ближайшие пункты обогрева. 14 дорог областного и республиканского значения в области остаются закрытыми, - рассказал руководитель Актюбинского ДЧС Нургали Жунусов

По данным акимата Айтекебийского района, на перекрестке возле села Карабутак скопилось порядка 900 машин, из них 600 грузовые, 4 автобуса, остальные легковые машины. В райцентре стоят 123 машины, в селе Карабутак на школе сорвало крышу, в селе Ушкатты - облицовку. В части сел нет света, электричество им подключают. Ситуация постоянно меняется.

Нет света и в ряде сел Хромтауского района, ответственные службы перешли на двухсменную работу. Всем, кто остался в пути, оказывают помощь, эвакуируют в пункты обогрева, обеспечивают горячим питанием. Жителей предупредили: непогода сохранится в ближайшие дни.

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, в регионе закрыты семь автодорог республиканского и семь областного значения. Наряды полиции продолжают круглосуточно нести службу на автодорогах области в усиленном режиме. На сегодняшний момент на трассах патрулируют 46 полицейских нарядов.

Стражи порядка призывают граждан не выезжать за пределы населенных пунктов.

