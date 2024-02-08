В ночь исчезновения Денис Любимов отмечал Новый год со знакомым на базе отдыха в посёлке Дарьинское. После праздника его больше никто не видел. Искать мужчину начали восьмого января.

Сотрудник Приурального отдела полиции, который занимается поисками Дениса, рассказал, что мужчину нашел местный пастух шестого февраля недалеко от посёлка.

— Денис, по всей видимости, шел вдоль леса. Снег немного подтаял и стая птиц начала кружиться над ним. Пастух сообщил лесникам, а они вызвали нас. Всё это время поиски не прекращались, — рассказали в полиции.