Оружие с боеприпасами нашли у жителей Атырауской области

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 23 января сотрудники правоохранительных органов выявили 19-летнего гражданина, который хранил в своей квартире огнестрельное оружие с боеприпасами. При обыске у него дома изъяли двухствольные обрезы 16 и 12 калибра, 57 патронов , 9 гильз.

— 12 января в городе Кульсары у 29-летнего мужчины обнаружили обрез бурого цвета. Также изъяли пистолет марки «Retay» у 21-летнего водителя Lada Priorа, — сказано в сообщении.

Ведется досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Иная информация разглашению не подлежит.