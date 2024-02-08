Почетным гостем вечера был чрезвычайный и полномочный посол КНР господин Чжан Сяо.

Автомобильный бренд Hongqi, входящий в состав Allur, организовал мероприятие в честь празднования китайского Нового года.

Почетным гостем вечера был чрезвычайный и полномочный посол КНР господин Чжан Сяо, а также дипломаты и компании, тесно работающие с Поднебесной.

Как отметил председатель совета директоров компании Allur Андрей Лаврентьев, визит посла отражает укрепление дипломатических и коммерческих связей между Казахстаном и Китаем.

Hongqi много десятилетий является неотъемлемой частью китайской автомобильной индустрии.

Важным моментом мероприятия стало объявление о том, что журналист, предприниматель и популярный блогер Бейбит Алибеков стал официальным амбассадором бренда Hongqi. Бейбит представил гостям преимущества и уникальные особенности электрического внедорожника E-HS9 и премиального бизнес-седана Н9.

Мероприятие стало ярким событием в культурной жизни столицы. Оставив яркие впечатления, оно подтвердило статус бренда Hongqi как одного из ключевых игроков на рынке автомобильной индустрии Казахстана.

Напомним, что китайский Новый год продолжается целых 15 дней и не имеет постоянной даты. В 2024 году он будет отмечаться с 10 по 24 февраля. Это праздничное событие известно также под несколькими названиями – Праздник весны, лунный Новый год, Праздник красных фонариков.



