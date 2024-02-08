По данным пресс-службы областного суда, в специализированном следственном суде рассмотрели ходатайство прокуратуры Уральска. Надзорный орган просил суд арестовать 33-летнюю женщину на два месяца. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемая с 2023 года с целью улучшить свое материальное положение обманывала горожан, пообещав им дешевую бытовую технику. Доверчивые люди отдали ей почти 124 миллиона тенге. Теперь во время досудебного расследования женщина будет находиться под стражей.