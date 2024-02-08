С 1 января введен упрощенный порядок выплаты страховки при мелких ДТП, передаёт Polisia.kz. Для упрощения подачи заявок было создано мобильное приложение "Европротокол". В нем пользователи могут подать заявку в страховую компанию онлайн, пройти биометрическую идентификацию и приложить цифровые копии документов, фотографии и видеозаписи. На основании этих материалов страховые организации будут осуществлять выплаты на банковский счёт пострадавшего.

— Это упрощенный процесс оформления мелких ДТП без участия полиции и суда. Оформление занимает около 15-20 минут, выплаты в течение пяти дней. В результате этих изменений водители больше не будут подвергаться административной ответственности за мелкие нарушения. Ранее, каждый год около 32 тысяч водителей получали штрафы или теряли права из-за ДТП с материальным ущербом. На сегодняшний день через мобильное приложение было оформлено 115 ДТП, — сообщили в ведомстве.

Условия применения Европротокола: