В пресс-службе комитета национальной безопасности РК сообщили, что в международном аэропорту Актау оперативники задержали двух иностранцев. 24 января наркокурьеры пытались перевести наркотики в собственном желудке.

— Рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие посторонних предметов. Из желудков иностранцев было извлечено 295 контейнеров с наркотиками опийной группы. Общий вес веществ составил более двух килограмма, — сообщили в КНБ РК.

Накрокурьеры находятся под стражей. Проводится досудебное расследование по статье 286 «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено» УК РК. Иная информация не разглашается.