422 аварийных отключений произошло в ЗКО с начала года

Отключение электричества для жителей ЗКО становится привычным делом. Ведь при малейшей непогоде, будь то ветер, дождь или снег в области происходят аварийные отключения. Уральск - не исключение.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Мирас Мулкай говорит, что основная часть линий электропередач и подстанций по области изношены на 80,67%. С начала 2024 года зафиксировано 422 фактов аварийных отключений.

– Ежегодно за счет собственных средств ТОО «ЗапКазРЭК» проводятся ремонтные работы. В 2024 год ТОО «ЗапКазРЭК» запланировало ремонт 594,58 километров электрических сетей разного класса напряжения, 19 подстанций и 214 комплектных трансформаторных станций на сумму 500 миллионов тенге. В настоящее время завершены работы 91,25 километра электрических сетей, 7 ПС и 12 КТП на сумму 79,6 миллиона тенге. В рамках новой тарифной политики «Тариф в обмен на инвестиции» инвестиционная программа ТОО «ЗапКаз РЭК» на 2024-2028 годы утвержденная на 602,3 миллиона тенге, изменена на 874,3 миллиона тенге с введением новых мероприятий. По инвестиционной программе приобретены 4 единицы трансформаторов ТОЛ и одна единица радиорелейная станция на сумму 17,9 миллиона тенге, - рассказал Мирас Мулкай.

В 2024 году для приобретения первоочередной специальной техники и оборудования для ТОО «ЗапКаз РЭК» из местного бюджета выделено 1,9 миллиарда тенге. Всего предусмотрено приобрести 58 единиц специальной техники (автокран, седельный тягач, передвижная электротехническая лаборатория). На сегодняшний день закуплены и доставлены 53 единицы техники. Из них на баланс районным акиматам переданы 19 единиц техники.

По словам главы управления энергетики и ЖКХ, для снижения износа сетей электроснабжения и оборудования планируется в течение трех лет провести реконструкцию 2019,5 километров электрических сетей и оборудования на общую сумму ориентировочно 20 миллиардов тенге.

В настоящее время изготовлены 12 проектно-сметных документации. Эти мероприятия, по словам Мираса Мулкая, позволят снизить уровень износа до 62%.



