Фото с сайта Tengrinews.kz Об этом в Instagram сообщил певец Абу Кай (настоящее имя Абубакир Ужазов). Информацию о смерти Хамитовой подтвердила также певица Сиви Махмуди, ранее сотрудничавшая с исполнительницей. – Не могу поверить. Дорогие люди... Мне многие написали, все спрашивают про Жанар, что с ней случилось. Позвонил ее брату. К сожалению, слухи подтвердились. Мы потеряли нашу милую, добрую Жанар. Она рано от нас ушла, - написал он. Ранее сообщалось, что у Жанар Хамитовой депрессия и она боится выходить на сцену. Девушка пела в популярной казахстанской группе "Арнау". Жанар Хамитова и Нуржан Керменбаев - Капкарашка - познакомились на проекте SuperStar.kz. После его окончания артисты создали дуэт, но просуществовал он два года, коллектив распался. В lепартаменте полиции Карагандинской области прокомментировали ход расследования по факту смерти бывшей участницы SuperStar.kz Жанар Хамитовой. – Расследование ведется по части 1 статьи 105 УК РК "Доведение до самоубийства, - отметили в пресс-службе ДП Карагандинской области. Ранее в полиции подтвердили факт смерти девушки, отметив, что назначены соответствующие экспертизы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.