Мужчина умер спустя 10 дней после случившегося, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Драка произошла 6 февраля во дворе дома №58А по улице Х.Доспановой. 27-летний житель города нанес ножевые ранения другому мужчину, после чего тот скончался на месте. Кроме этого, в драке были ранены еще четверо мужчин, которые были госпитализированы в областную клиническую больницу. Тогда полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство". Сегодня стало известно о том, что скончался еще один пострадавший. Мужчина умер 15 февраля. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 УК РК "Убийство двух и более лиц". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  