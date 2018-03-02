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Социум Фоторепортаж

Скоро 8 марта: чего хотят женщины и что подарят мужчины

Какие подарки подарить женщинам на 8 марта? Все мужчины без исключения начинают ломать голову, чем же порадовать свою супругу, маму, бабушку, дочку или же подругу. Большинство представителей сильного пола ограничиваются банальными подарками в виде парфюмерии, цветов, косметики или же украшений. Какие подарки в моде и что дарят слабой половине человечества в Уральске, узнавали корреспонденты "МГ". Цветы - это неотъемлемая часть международного женского дня. Несмотря на большой ассортимент цветов в магазинах, мужчины по-прежнему предпочитают покупать розы, хризантемы и, конечно же, весенние тюльп
gorod
Скоро 8 марта: чего хотят женщины и что подарят мужчины
Какие подарки подарить женщинам на 8 марта? Все мужчины без исключения начинают ломать голову, чем же порадовать свою супругу, маму, бабушку, дочку или же подругу. Большинство представителей сильного пола ограничиваются банальными подарками в виде парфюмерии, цветов, косметики или же украшений. Какие подарки в моде и что дарят слабой половине человечества в Уральске, узнавали корреспонденты "МГ".
Цветы - это неотъемлемая часть международного женского дня. Несмотря на большой ассортимент цветов в магазинах, мужчины по-прежнему предпочитают покупать розы, хризантемы и, конечно же, весенние тюльпаны.
По словам продавца одного из цветочных магазинов Натальи, мужчины чаще всего заранее знают, какой букет он преподнесет своей избраннице.
- Сейчас крайне редко встречаются мужчины, которые не знают вкус своих девушек. В основном спрос идет на тюльпаны, стоимость которых всего 350 тенге за штуку и розы. Цена роз варьируется от 500 тенге до 1000 тенге в зависимости от сорта и размера цветка, - пояснила продавец.
Стоит отметить, что помимо банального букета в бумажной обертке сейчас очень много разнообразных оформлений в декоративных корзинах, которые придадут букету особый шик. Также представители сильного пола покупают в подарок и домашние цветы, которые будут радовать глаз не один год.
Помимо букетов из живых цветов популярность набирают букеты из экзотических фруктов или же ягод в шоколаде и без.
Помимо цветов особым спросом пользуется парфюм и всевозможная косметика, стоимость которой в брендовых магазинах может достигать нескольких десятков тысяч тенге.
Как рассказали в магазине косметики, все мужчины разные, и сумма, которую они готовы выложить за духи для любимых женщин, тоже.
- Если говорить о мужских коллективах, то они в основном для своих коллег приобретают сертификаты на сумму 5 и 10 тысяч тенге. Если же мужчина приходит за подарком для супруги или девушки, то тут суммы бывают очень разными. К примеру, если парень знает, какой именно аромат нравится его девушке, то может выложить за него 50 тысяч тенге и даже больше. Также часто приобретают и подарочные наборы для ванн, стоимость которых составляет от 3 тысяч тенге и выше, - пояснила консультант.
Не остаются в стороне и ювелирные украшения, которые придутся по душе даже самой капризной девушке.
По словам консультанта в ювелирном бутике, в основном к 8 Марта мужчины покупают недорогие изделия из золота.
- Сейчас в моде минимализм. Поэтому чаще всего покупают скромные кольца и серьги с маленьким бриллиантом. Стоимость таких изделий не превышает 70 тысяч тенге, однако если женщина по настоящему любимая, то мужчины могут раскошелиться и приобрести что-то подороже. К примеру, сегодня пришел мужчина в возрасте и приобрел для своей супруги цепочку за 300 тысяч тенге. На самом деле все зависит от бюджета, - рассказала продавец.
В век цифровых технологий девушки не прочь получить в подарок мобильный телефон или же другой гаджет. Здесь главное - угадать понравится ли этот подарок девушке. Помимо модных гаджетов мужчины скупают фены, плойки и всевозможные кухонные принадлежности.
Кроме того, при современном ритме жизни сложно найти время для релакса. Хорошим подарком для женщины станет возможность снять нервное напряжение с помощью СПА-процедур или же просто поход в салон красоты, где она сможет сделать себе маникюр или же прическу. Поход в салон станет идеальным провождением праздничного дня. Ну и, конечно же, самые щедрые представители сильного пола могут побаловать своих вторых половинок путевкой в теплые страны. Поездка в теплые страны из холодной уральской весны станет самым ярким подарком. Зарядиться летним настроением, обрести красивый загар и, конечно, отдохнуть - вот о чем мечтает каждая женщина весной. Главное помнить, что выбирая подарки на 8 марта, вы не просто дарите увлекательный презент, но и проявляете свои искренние чувства.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
8 марта подарки

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