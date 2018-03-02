Скоро 8 марта: чего хотят женщины и что подарят мужчины

Какие подарки подарить женщинам на 8 марта? Все мужчины без исключения начинают ломать голову, чем же порадовать свою супругу, маму, бабушку, дочку или же подругу. Большинство представителей сильного пола ограничиваются банальными подарками в виде парфюмерии, цветов, косметики или же украшений. Какие подарки в моде и что дарят слабой половине человечества в Уральске, узнавали корреспонденты "МГ". Цветы - это неотъемлемая часть международного женского дня. Несмотря на большой ассортимент цветов в магазинах, мужчины по-прежнему предпочитают покупать розы, хризантемы и, конечно же, весенние тюльп