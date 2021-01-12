Аким ЗКО Гали Искалиев на заседании оперштаба отметил, что в области наблюдается рост заболеваемости COVID-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще 117 человек заразились коронавирусной инфекцией в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" - Как сказал главный санврач, мы уже входим в "желтую зону" и можем войти в "красную", возможно, придется вводить какие-то более серьезные меры. Не хотелось бы этого делать, но таковы требования. Введение жестких мер вызовет негативные последствия для всех, поэтому проблема существует. Санврач сказал также, что мы увеличили количество тестирований с 2 тысяч до 3400 в сутки, - рассказал Гали Искалиев. Глава области уверен, что это показывает, что среди населения много тех, кто не имеет внешних признаков заболевания COVID-19, но все-таки болеет им. - Вот, компания Bonatti по своей инициативе проверили всех своих работников, их примерно 650, оказалось, что 47 из них больны COVID-19. Перед выборами мы проверяли всех членов избирательных комиссий и наблюдателей. Из 4848 членов комиссий и наблюдателей 38 оказались больны. Стоит также учитывать внешние риски - у нас открыты автомобильные дороги и авиарейсы, скорее всего, оттуда тоже приезжают люди, которые болеют, поэтому вопрос сложный. Есть риск, что количество заболевших будет расти, мы, в принципе, готовы к этому. Недавно открыли госпиталь новый, оборудование, лекарства, врачи есть. Но я хотел бы обратить внимание наших жителей на то, что мы, конечно, будем лечить наших граждан, но опасность вируса в том, что мы до сих пор не знаем о его последствиях для людей, - пояснил аким области. - У нас сейчас на самом деле два выхода: продолжать защищать себя, своих родных, друзей от заражения и вакцинация. Вакцина к нам прибудет в феврале, вакцинация будет добровольной, но получат ее не все, так как это займет продолжительное время. Поэтому самый лучший способ - беречь себя. Также мы переговорим с руководством КПО и "Жаик Мунай", так как случай с Bonatti меня беспокоит. Получается, что риски есть. Глава области отметил, что заболевшие сотрудники компании Bonatti с выраженными признаками COVID-19 находятся в стационарах, а без признаков - на самоизоляции. Он подчеркнул, что находящиеся на самоизоляции рабочие не должны никуда выходить. Если будет зафиксировано, что они нарушают запрет, это может наказываться вплоть до увольнения. - Это пример опыта "Тенгизшевройла". Они этот метод применяли и он был действенным. Эту тему (заболевание COVID-19) с повестки нельзя снимать, она, к сожалению, затянулась. Уже скоро год будет, как мы с этим боремся, а результатов нет. Ухудшения ситуации нет, но и положительных результатов нет, - подытожил Гали Искалиев. К слову, на предыдущем заседании оперштаба глава региона поручил пригласить руководителей КПО б.в. и ТОО "Жайык Мунай" на совещание, чтобы узнать о том, как борьба с КВИ проводится на крупнейших компаний. Напомним, на прошлой неделе сотрудники  Bonatti остановили работу и вышли на забастовку. Позже, не дождавшись реакции руководства компании, рабочие объявили голодовку. Она прекратилась после обещаний о выплате премий сотрудникам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.