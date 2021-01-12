Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник Зачаганского отдела полиции Тимур Айтуганов, женщину обнаружили лежащей на саратовской трассе и привезли в Зачаганский отдел полиции. – 6 января около 7.00 женщину привезли в наш отдел сотрудники частной охранной фирмы. Они ехали по саратовской трассе и увидели лежащую женщину. Мужчины подумали, что это могла быть женщина без определенного места жительства либо кого-то сбили. Они привезли ее к нам, женщина была опрятно одета, но в состоянии алкогольного опьянения, не переставая плакала, по ней видно было, что она сильно замерзла. Вещи, сотовый телефон были при ней. Мы пробили ее данные, оказалось, что у нее есть двое детей, супруг. Позвонили родственникам, вызвали скорую помощь. Женщина отказалась писать заявление, телесных повреждений не было, позже ее забрали родственники, - рассказал Тимур Айтуганов. По словам полицейских, последнее, что помнит женщина это то, что она была в одном из ресторанов в шестом микрорайоне. При каких обстоятельствах она оказалась на трассе - женщина не помнит. – Женщина даже отказалась от медицинской помощи, - отметили полицейские.