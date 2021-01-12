Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 10 января в 08.15 на трассе Чапаево - Сайхин столкнулись два автомобиля. - Пьяный 49-летний водитель за рулем "Нивы" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в "Лада Ларгус". В ДТП пострадали трое пассажиров, - пояснили в пресс-службе ведомства. - По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 ч.2 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что после столкновения двух автомобилей пострадали 52-летняя женщина, 50-летний мужчина и 4-летний ребенок. - Женщине диагностировали перелом берцовой кости, мужчина получил перелом лодыжки, ребенок - ушиб носа, - отметили в облздраве. К слову, с начала года в Уральске было зарегистрировано 83 ДТП, из них пять аварий случилось по вине пьяных водителей.