Глава региона Махамбет Досмухамбетов провел специальное совещание по вопросу недопущения сбоев в системе энергообеспечения области, сообщает Атырауская областная служба коммуникации. Аким Атырауской области поручил не допускать сбоев в системе энергообеспечения Он посетил ситуационный центр компании АО «KEGOC», ознакомился с ее работой. Затем, вечером руководитель области выслушал отчет созданной по его поручению рабочей группы. В состав данной группы вошли представители акимата, представители Энергонадзора и энергетических компании. Вчера, 11 января, благодаря оперативно принятым мерам удалось полностью восстановить снабжение потребителей области электрической энергией. ​ ​ ​ Глава региона дал ряд поручений по обеспечению бесперебойной работы энергосистемы. Напомним, вечером 10 января временно вышли из строя 2 генератора ​ АО «KEGOC» на электролиниях 220 кВ Л-254-Орал-Индер, Л-201-Атырау-Индер и ТОО «Karabatan Utility Solutions». Вследствие этого на некоторое время были отключены от электричества потребители электролинии АО «Атырау-Жарык» в левобережной части города Атырау и ​ ряд населенных пунктов в районах области.