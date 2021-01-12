Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании оперштаба, которое прошло в акимате ЗКО, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО Махамгали Арыспаев сообщил, что в области определены группы, которые первыми получат вакцину от коронавируса. Стоит отметить, что вакцина "Спутник V" будет закуплена в России. - В приоритете 7768 медицинских работников, 23412 педагогов, 100926 человек с хроническими заболеваниями, состоящими на учете, 2471 постоялец медико-социальных учреждений, 156 человек из детских закрытых учреждений и 36905 студентов, - сообщил Мухамгали Арыспаев. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков рассказал, что медицинские организации области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь населению, частично готовы к приему вакцины против коронавирусной инфекции. - В ГКП на ПХВ «Областной центр крови» имеется морозильная камера площадью 1,2 кубического метра, на уровне районных больниц – также имеются аналогичные морозильные камеры общей площадью 2,2 кубического метра. Данные объемы позволяют принять первую партию вакцины в количестве 80 000 доз. Подана заявка на закуп основного холодильного оборудования для хранения и транспортировки вакцины, которое произведено 11 января 2021 года на сумму 7 486 749 тенге, из них камера морозильная – 1 5098 371 тенге, дизельная электростанция открытого исполнения мощностью 16 кВТ – 2 734 448 тенге, два моноблока – 2 830 000 тенге, занавес, термометр – 86 530 тенге, 10 стеллажей – 327 400 тенге. Также запланирован закуп 30 термоконтейнеров с термоиндикаторами на общую сумму 3 052 000,00 тенге, 1390 хладоэлементов МХД -2 на 1 000 800,00 тенге. Для городских поликлиник решено закупить медицинские холодильники на сумму 3 393 000 ,00 тенге, - сказал Арман Калибеков. Также он отметил, что вакцинация будет проводиться подготовленными работниками в 25 прививочных кабинетах на уровне городских поликлиник и районных больниц. Прививочные кабинеты обеспечены всем необходимым оборудованием.