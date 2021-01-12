Скриншот с видео В пабликев социальной сети Instagram появился видеролик с дракой продавцов продуктового магазина с покупательницей. Судя по кадрам, между женщиной и работницей магазина разгорается в конфликт, после чего покупательница пинает прилавок и швыряет в продавца какие-то предметы, слышен звук бьющегося стекла. На втором ролике покупательница лежит на полу, одна продавщица ее удерживает, а вторая бьет ее по голове. При этом остальные посетители магазина ничего не делают и со стороны наблюдают за картиной. - Магазин "Сказка" на Ремзаводе, женщины, что с вами? - подписал автор видео. За несколько часов публикация набрала около 500 просмотров и более сотни комментариев. Заместитель начальника управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев рассказал, что инцидент произошел сегодня, 12 января, около 12.00. – Жительница города пришла в магазин отовариться, у нее произошла словесная перепалка с продавцом из-за того, что последняя подала ей колбасу руками. Со слов продавцов, женщина не первый раз приходила в этот магазин и часто устраивала скандалы. Словесная ссора переросла в драку. На место выезжали инспекторы полиции, собрали первоначальный материал. Сейчас будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство", - рассказал Жантемир Иманалиев.