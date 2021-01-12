На 7% повысился размер пенсий в 2021 году в Казахстане
Размеры пособий и декретных выплат также были повышены в связи с увеличением размера прожиточного минимума, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказала руководитель управления филиала НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по ЗКО Бакыт Уртамбаева, с 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7% от получаемого размера.
–Таким образом, с 2021 года размер минимальной пенсии составил 43 272 тенге, а минимальный размер базовой пенсионной выплаты равен 18 524 тенге. Всего в нашей области насчитываются более 91 тысячи пенсионеров. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца также повышены в связи с увеличением размера прожиточного минимума на 5% и составил 34 302 тенге. Количество инвалидов в регионе составляет 17 306 человек, получателей пособия по утере кормильца - более шести тысяч, - рассказала Бакыт Уртамбаева.
Размеры пособия по инвалидности с детства:
1 группа - 65 860 тенге;
2 группа - 54 541 тенге;
3 группа - 41 163 тенге.
от общего заболевания:
1 группа - 65 860 тенге;
2 группа - 52 483 тенге;
3 группа - 35 674 тенге.
Кроме этого, с 1 января этого года размер пособий детей-инвалидов с детства составляет 48 023 тенге, а родители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, будут получать по 48 023 тенге.
– Размеры единовременного государственного пособия в связи с рождением 1, 2, 3 ребенка - 110 846 тенге (38 МРП), при рождении 4 ребенка и более детей – 183 771 тенге (63 МРП). При рождении двух и более детей пособие на рождение назначается и выплачивается на каждого ребенка. Размеры выплат из республиканского бюджета на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года составил на первого ребенка – 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего ребенка - 22 899 тенге и 25 962 тенге на четвертого и более ребенка. Таких получателей в ЗКО насчитывается около двух тысяч человек, - отметила Бакыт Уртамбаева.
Размеры социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года с 1 января 2021 года в следующих размерах:
- на первого ребенка – 18 669 тенге;
- на второго ребенка – 22 072 тенге;
- на третьего ребенка – 25 443 тенге;
- на четвертого и более ребенка – 28 847 тенге.
Количество получателей выплат по ЗКО составляет более 10 тысяч человек.
Стоит отметить, что с 1 января 2021 года произошло плановое повышение пенсионного возраста для женщин на шесть месяцев и теперь пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет.
Шамиль СУЛТАНОВ
