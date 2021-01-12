Размеры пособия по инвалидности с детства: 1 группа - 65 860 тенге; 2 группа - 54 541 тенге; 3 группа - 41 163 тенге. от общего заболевания: 1 группа - 65 860 тенге; 2 группа - 52 483 тенге; 3 группа - 35 674 тенге.

Размеры социальных выплат на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года с 1 января 2021 года в следующих размерах: - на первого ребенка – 18 669 тенге; - на второго ребенка – 22 072 тенге; - на третьего ребенка – 25 443 тенге; - на четвертого и более ребенка – 28 847 тенге. Количество получателей выплат по ЗКО составляет более 10 тысяч человек.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель управления филиала НАО "Государственная корпорация Правительство для граждан" по ЗКО Бакыт Уртамбаева, с 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7% от получаемого размера. –Таким образом, с 2021 года размер минимальной пенсии составил 43 272 тенге, а минимальный размер базовой пенсионной выплаты равен 18 524 тенге. Всего в нашей области насчитываются более 91 тысячи пенсионеров. Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца также повышены в связи с увеличением размера прожиточного минимума на 5% и составил 34 302 тенге. Количество инвалидов в регионе составляет 17 306 человек, получателей пособия по утере кормильца - более шести тысяч, - рассказала Бакыт Уртамбаева.Кроме этого, с 1 января этого года размер пособий детей-инвалидов с детства составляет 48 023 тенге, а родители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, будут получать по 48 023 тенге. – Размеры единовременного государственного пособия в связи с рождением 1, 2, 3 ребенка - 110 846 тенге (38 МРП), при рождении 4 ребенка и более детей – 183 771 тенге (63 МРП). При рождении двух и более детей пособие на рождение назначается и выплачивается на каждого ребенка. Размеры выплат из республиканского бюджета на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года составил на первого ребенка – 16 802 тенге, на второго – 19 865 тенге, на третьего ребенка - 22 899 тенге и 25 962 тенге на четвертого и более ребенка. Таких получателей в ЗКО насчитывается около двух тысяч человек, - отметила Бакыт Уртамбаева.Стоит отметить, что с 1 января 2021 года произошло плановое повышение пенсионного возраста для женщин на шесть месяцев и теперь пенсионный возраст для женщин составляет 60 лет.