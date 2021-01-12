По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции в РК, за прошедшие сутки, 11 января, было зарегистрировано 692 новых случая заболевания, на долю ЗКО из которых приходится 47 случаев. К слову, по количеству заболевших наблюдается небольшой прирост. Если 9 января было выявлено 45 новых случаев, то 10 января - 46. Стоит отметить, что по данным МВК РК, в стране всего было подтверждено 163 711 случаев, из них в ЗКО - 9622. - На 12 января лечение от КВИ продолжают получать 23 403 человека. Из числа заболевших КВИ в тяжёлом состоянии находятся 283 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 57 пациентов, на аппарате ИВЛ - 47 пациентов, - сообщают в МВК РК. На 10 января 2021 года зарегистрировано 25 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один случай с летальным исходом. Выздоровел 41 человек. - С 1 августа 2020 было зарегистрировано 46 375 случаев заболевания пневмонией, случаев с летальным исходом - 526, всего выздоровели - 33 945 человек, - заключили в МВК РК.