Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 8 января примерно в 3.00 26-летний мужчина, находясь у себя дома, совершил изнасилование в отношении 36-летней гражданки. В полиции отметили, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. По данному факту УП г. Уральска ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 120 УК РК "Изнасилование".