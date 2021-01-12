По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, свою трудовую деятельность Зинел Каиров начал в 2009 году. Окончив Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова по специальности учитель истории, он был распределён на работу в среднюю школу имени Х.Санбаева Макатского района. Затем его назначили акимом Байгетобинского сельского округа этого же района. ​Однако чтобы воплотить в реальность свою мечту, он отказался от должности акима и два года назад поступил на службу в органы внутренних дел, став участковым инспектором полиции села Жанаталап Атырауского сельского округа. Молодой полицейский считает это своим приоритетом и гражданским долгом. - Во время исполнения служебных обязанностей мы сталкиваемся с разными ситуациями. Кражи, драки, распитие спиртных напитков и многие другие виды преступлений и правонарушений. Думаю, что подобное часто возникает из-за низкой внутренней культуры населения. В целях предупреждения этих случаев мы постоянно проводим разъяснительную работу среди жителей села. Главная наша задача – обеспечить общественный порядок, максимально предупредить нарушения закона. Особое внимание уделяем воспитанию детей. Если они допускают нарушения, мы проводим профилактическую работу как с ними, так и с их родителями, – говорит Зинел Каиров. Старший лейтенант полиции отмечает, что в настоящее время государство оказывает сотрудникам органов внутренних дел всяческую поддержку. Поэтому с их стороны повышена ответственность за исполняемый участок работы и они готовы выполнить все поставленные перед ними задачи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.