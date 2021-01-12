По их словам, работать с заполняемостью залов в 20% будет не выгодно и даже убыточно, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Согласно постановлению главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева от 8 января, в области разрешили
работу кинотеатрам с одной большой оговоркой - заполняемость залов не должна превышать 20%. Про соблюдение строжайших санитарных норм и вовсе говорить излишне. При этих условиях кинотеатры должны были начать работать с 11 января. Однако представители кинотеатров не согласились с таким решением и не стали распахивать двери перед посетителями. По их словам, работать в таких условиях не только не выгодно, но и убыточно.
– Проблема в том, что заполняемость залов не более 20% - это не серьезно. По Казахстану все кинотеатры работают с 30% заполняемостью. Мы целый месяц были в "зеленой зоне", и почему-то сейчас, когда мы перешли в "желтую зону", нам дают добро открыться. С чем это связано? Мы собрали всех предпринимателей городов Уральск и Аксай, которым не разрешалось работать в период карантина, написали петицию. Ее подписали представители кинотеатров, развлекательных центров, компьютерных клубов. Может быть, петиция как-то повлияла на такое решение. Мы готовы начать работу, залы отвечают всем санитарным нормам, все необходимое закупили, купили недешевые кварцевые лампы, но открываться не будем. Разрешение работать с 20% заполняемостью залов выглядит так, будто нас решили заткнуть на какое-то время. Мы требуем, чтобы наш санврач пересмотрел требования, - говорит директор сети кинотеатров Cinema Park Диллара Мухамбетова.
20% заполняемости залов составит около 20 посадочных мест, при этом количество сеансов также будет сокращено, так как между показами фильмов необходимо провести дезобработку залов, а это, по словам представителей кинотеатров, является дополнительной нагрузкой на техперсонал.
– Нам дали разрешение на работу с условием не более 20% заполняемости зала, что нерентабельно для нас, ведь не все знают, что 60% от стоимости билета мы отдаем кинопрокатчикам. Вот и посчитайте, 40% остается на зарплату персоналу, налоги и комуслуги. При таких условиях мы не сможем даже выплачивать зарплату коллективу. Нам также непонятна позиция межведомственной комиссии по усилению контроля за соблюдением карантинного режима: с декабря в Казахстане функционирует 70 кинотеатров, в нашей же области только сейчас открывают и на таких условиях. Почему нам с наличием вентиляции в залах, санобработкой, установленными рециркуляторами воздуха в каждом зале и соблюдением дистанции разрешают возобновить деятельность с такой задержкой и на таких жестких условиях? Пока нами принято решение не открывать кинозалы до принятия нормальных для работы условий, а именно хотя бы 30% посетителей. Просим главного государственного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева возобновить работу кинотеатра с заполняемостью 30% при условии соблюдения санитарных норм, - говорит директор кинотеатра РЦ «Галактика» Дмитрий Евченко.
Представитель сети кинотеатров Kinoplexх отметили, что у них сложилась аналогичная ситуация.
– Однозначно мы открываться не будем. Для нас даже работать при заполняемости в 30% будет не выгодно, - отметил представитель кинотеатра.
В отделе предпринимательства города Уральск сообщили, что на прошлой неделе им действительно поступало письмо от бизнесменов города, в котором они просят пересмотреть требования.
– Мы понимаем, что работать с заполняемостью залов не более 20% не выгодно. Но мы никак не можем повлиять на это, у нас нет полномочий что-либо менять. Мы можем посоветовать им обратиться с просьбой к главному санитарному врачу области, - заявил руководитель отдела Жалгас Гумаров.
В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО отметили, что решения об условиях работы тех или иных субъектов предпринимательства принимаются на основании постановления главного санврача РК Ерлана Киясова.
– Существуют специальные критерии ограничения работы социально-экономических объектов. Так, при нахождении региона в "красной зоне" кинотеатрам вовсе запрещается работать. Если область находится в "желтой зоне", то разрешается работать с 20% заполняемостью залов, если в "зеленой зоне" - то с заполняемостью не более 30%, - сообщили в ведомстве.
