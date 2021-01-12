Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, полицейским удалось раскрыть схему преступников, которые похищали номера с автомобилей с российским учетом, а затем вымогали деньги у их владельцев. - Как выяснилось, подозреваемые снимали регистрационные номера с автомобилей и оставляли владельцам записку с адресом в мессенджере Telegram. В переписке потерпевшие получали счет, на который нужно было перечислить от 20 до 50 тысяч тенге, и после оплаты получали информацию о местонахождении номеров с данными геолокации. В ходе расследования сотрудники полиции установили двоих вымогателей, которые сняли номера с 8 автомобилей, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту проводится досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство» и устанавливается причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории области.