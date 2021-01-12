В Центральной избирательной комиссии озвучили итоги парламентских выборов в Казахстане, прошедших 10 января 2021 года. Три политические партии проходят в Мажилис. Данные огласила секретарь ЦИК Сабила Мустафина, передает корреспондент Tengrinews.kz. Явка избирателей в ЗКО составила 47,5% Итоги парламентских выборов: партия Nur Otan - 71,09 процента; партия "Ак жол" - 10,95 процента; Народная партия Казахстана (НПК) - 9,10 процента; партия "Ауыл" - 5,29 процента; партия ADAL - 3,57 процента. Для прохождения в Мажилис партиям необходимо преодолеть семипроцентный барьер. Мажилис состоит из 107 депутатов. Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в парламент решается руководящим органом партии, после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком. Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:
  • Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;
  • Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис";
  • Ильяс Буларов - аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;
  • Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау;
  • Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана";
  • Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов";
  • Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс";
  • Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз";
  • Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".
На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования должны избрать спикера палаты. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 15 января выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса. Тогда, скорее всего, будет избран новый спикер палаты, определены лидер большинства и лидер оппозиции.  