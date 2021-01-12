Сауытбек Абдрахманов - депутат Мажилиса Казахстана VI созыва;

Аветик Амирханян - председатель Западно-Казахстанского областного армянского этнокультурного ОО "Масис";

Ильяс Буларов - аким Сартобинского сельского округа Кордайского района Жамбылской области;

Наталья Деменьтева - директор КГУ "Технический лицей" отдела образования Кокшетау;

Юрий Ли - председатель ОЮЛ "Национальная палата коллекторов Казахстана";

Вакиль Набиев - вице-президент "Ассоциации "Барбанг" курдов";

Шамиль Осин - глава фермерского хозяйства "Шыгыс";

Владимир Тохтасунов - генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз";

Абилфас Хамедов - председатель РОО "Ассоциация азербайджанцев".

партия Nur Otan - 71,09 процента; партия "Ак жол" - 10,95 процента; Народная партия Казахстана (НПК) - 9,10 процента; партия "Ауыл" - 5,29 процента; партия ADAL - 3,57 процента. Для прохождения в Мажилис. Мажилис состоит из 107 депутатов. Избрание 98 депутатов Мажилиса осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по партийным спискам (то есть в результате выборов). Вопрос о том, кто из кандидатов попадает в парламент решается руководящим органом партии, после подведения итогов голосования и определения числа мандатов, получаемых партийным списком. Также в Мажилисе еще 9 депутатов от АНК. 10 января их избрали. Вот они:На первом пленарном заседании мажилисмены путем тайного голосования. Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 15 января. Тогда, скорее всего, будет избран новый спикер палаты, определены лидер большинства и лидер оппозиции.