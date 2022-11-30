Скорость электрички Алматы - Конаев невольно вызывает смех - депутат

По словам народного избранника, на машине можно добраться на полтора часа быстрее. Депутат мажилиса Закиржан Кузиев от фракции Ассамблеи народа Казахстана направил запрос министрам индустрии и экологии, а также акиму Алматы. Он озвучил его на пленарном заседании. Народный избранник отметил, что уже 15 лет в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей, 250 тысяч их которых въезжают из близлежащих районов. - Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около миллион