Скорость электрички Алматы - Конаев невольно вызывает смех - депутат

- Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры города. Почему за эти 30 лет министерство индустрии и инфраструктурного развития и акимат Алматы не смогли решить этот вопрос? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы? - зачитал Кузиев.Депутат предложил запустить электропоезда в районные центры вблизи Алматы. Такой опыт уже есть у соседних Узбекистана, России и Китая.
- Такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час. Скоростной поезд по маршруту Пекин - Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва - Санкт-Петербург – со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы - Конаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит два часа, этот электропоезд едет 30 километров в час. А на машине можно доехать за 30-40 минут. Будут ли наши граждане пересаживаться на такие электропоезда? Делайте из этого выводы сами, - сказал депутат.В заключение он просил дать письменный ответ в установленный законом срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.