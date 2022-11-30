Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Скорость электрички Алматы - Конаев невольно вызывает смех - депутат

По словам народного избранника, на машине можно добраться на полтора часа быстрее. Депутат мажилиса Закиржан Кузиев от фракции Ассамблеи народа Казахстана направил запрос министрам индустрии и экологии, а также акиму Алматы. Он озвучил его на пленарном заседании. Народный избранник отметил, что уже 15 лет в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей, 250 тысяч их которых въезжают из близлежащих районов. - Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около миллион
Дана Рахметова
Скорость электрички Алматы - Конаев невольно вызывает смех - депутат
По словам народного избранника, на машине можно добраться на полтора часа быстрее.
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Как работает транспортная полиция на железнодорожном вокзале
Депутат мажилиса Закиржан Кузиев от фракции Ассамблеи народа Казахстана направил запрос министрам индустрии и экологии, а также акиму Алматы. Он озвучил его на пленарном заседании. Народный избранник отметил, что уже 15 лет в Алматы ежедневно курсирует более 700 тысяч автомобилей, 250 тысяч их которых въезжают из близлежащих районов.
- Согласно простой арифметике, каждый въезжающий в город автомобиль если привозит по четыре человека, помимо жителей самого города, в сутки в город въезжает и выезжает около миллиона человек. Это значительная нагрузка для инфраструктуры города. Почему за эти 30 лет министерство индустрии и инфраструктурного развития и акимат Алматы не смогли решить этот вопрос? Что мешает запустить электропоезда в радиусе 100 километров в районные центры вблизи Алматы? - зачитал Кузиев.
Депутат предложил запустить электропоезда в районные центры вблизи Алматы. Такой опыт уже есть у соседних Узбекистана, России и Китая.
- Такие поезда курсируют между Ташкентом и Самаркандом со скоростью 250 километров в час. Скоростной поезд по маршруту Пекин - Шанхай курсирует со скоростью 350 километров в час, поезд Москва - Санкт-Петербург – со скоростью 240 километров в час. А скорость недавно запущенной электрички по направлению Алматы - Конаев невольно вызывает смех. На преодоление всего 65 километров уходит два часа, этот электропоезд едет 30 километров в час. А на машине можно доехать за 30-40 минут. Будут ли наши граждане пересаживаться на такие электропоезда? Делайте из этого выводы сами, - сказал депутат.
В заключение он просил дать письменный ответ в установленный законом срок. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы Конаев

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article