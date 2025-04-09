Скот пасется на свалке, собаки доедают остатки: гора мусора возмутила жителей ЗКО

По словам местных жителей, стихийная свалка образовалась в Теректинском районе между селами Узынкол и Чаганское. Люди говорят, что сюда и ранее возили отходы из близлежащих поселков, однако за последнее время полигон стал ещё больше.

– Этой зимой кто-то вывез сюда тушки трех дохлых телят. Около них прямо на этих трупах поселились бродячие собаки. Мусором завалили даже дорогу, на машине спокойно проехать невозможно. А недавно сюда вывезли дохлых кур с птицефабрики. Антисанитария полнейшая. На этой мусорной горе пасется скот. Недалеко расположена трасса Самара-Шымкент, по которой проезжают иностранцы, гости нашей области. Стыдно ведь. Смрад стоит такой, что дышать невозможно, – говорят местные жители.

Кроме этого сельчан беспокоит, что время от времени на этой свалке вспыхивают пожары, которые могут перекинуться на близлежащую лесополосу.

Оказалось, что эта земля находится на территории сельского округа Жана омир. Аким поселка Ербол Исеев рассказал, что это действующий полигон для твердо-бытовых отходов. Он действительно за последние несколько лет стал больше. Все потому, что во время паводков многие полигоны близлежащих населенных округов затопило. Поэтому люди стали вывозить отходы именно на этот полигон.

– Также недавно закрыли полигон в поселке Подстепное, так как по требованиям возле аэропорта не должно быть мусорных полигонов. Поэтому и жители Подстепного вывозят мусор сюда. Это не стихийная свалка, у нас есть госакт на шесть гектаров. Эта земля предназначена для полигона и огорожена земляной насыпью. Когда весной была грязь, многие люди стали оставлять мусор в не в самом полигоне, а в окрестностях, поэтому он стал разрастаться. Территория не охраняется, дело касается социальной ответственности самих граждан, – говорит Ербол Исеев.

Аким села пообещал, что с наступлением благоприятных погодных условий они приступят к уборке территории и огородят её.

Ранее мы писали о том, что за выброс мусора в неположенных местах, организацию стихийных свалок, нарушение правил благоустройства для физлиц предусмотрен штраф в 20 МРП. Представителям малого бизнеса за выброс мусора на улице грозит штраф в размере 30 МРП, средний бизнес будут штрафовать на 40 МРП. Штраф для предпринимателей крупного бизнеса составит 100 МРП. Если нарушение произойдет повторно, размер штрафа увеличится на 10 МРП для всех категорий.