Скрипач из Симферополя дал дебютный концерт в Казахстане

Эмир Сулейманов ворвался в культурную жизнь Казахстана неожиданно и внезапно, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Не смотря на предостережения о том, что его музыка не найдет своего слушателя, он вышел на площадь Первого Президента в Уральске и сыграл на скрипке. И то, как уральцы отреагировали на музыку, повлияло на его дальнейшую музыкальную судьбу. Музыкант признается, что любовь к скрипке ему привил отец, который был скрипачом, и маленький Эмир продолжил его дело. Выступал на сценах города Львова, Киева, Краснодара и Сочи. А 20 октября состоялся первый сольный концерт Эмира в Актау