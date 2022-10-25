Скрипач из Симферополя дал дебютный концерт в Казахстане

- Давно хотел посетить Казахстан и понять его культуру, менталитет. И политическая обстановка ускорила эту поездку. Оказался в Уральске 29 сентября. Меня приняли шикарно в Казахстане. Я не ожидал такого приема. Думал, что с таким потоком людей, которые сейчас приезжают в Казахстан не будут нам рады, но сложилось противоположное ощущение. Казахстанцы уделили внимание каждому приезжему, - рассказывает Сулейманов.Эмир начал свою деятельность в Казахстане сразу же, и рассматривал музыку как средство заработка. Как говорится, ситуация была не из-лучших и будущее виделось туманно. Но когда он приехал в Уральск, то первое что он сделал, когда пришел на площадь – спросил у местных ребят, где можно здесь встать и сыграть. Они ответили, что в целом в Уральске не очень воспринимается уличная музыка, и из этого ничего не выйдет. Но уральцы, тем не менее, очень удивили приезжего музыканта. Именно потому как на звуки смычка отреагировали уральцы, сейчас складывается дальнейшая музыкальная судьба Эмира. Как рассказывает Эмир, его музыку воспринимали хорошо и в Украине и в России, но он чувствует, что привнес что-то новенькое в Казахстан, в плане музыки. Людям это очень понравилось.
- В Уральске мне сказали, что не примут и приняли просто идеально, когда я сказал, что поеду в Атырау, меня отговаривали, говорили, что там люди не воспримут мою музыку, в конечном итоге на площади собралось 200-300 человек, - поделился скрипач.В России скрипач старался не играть народную музыку, по той причине, что там очень большое разнообразие народов, и если, к примеру, сыграть что-то азербайджанское, кто-то захотел бы услышать музыку народов Армении или Грузии, поэтому фольклор музыкант не затрагивал. Когда он приехал в Казахстан, то также не играл ничего из фольклора, отдавая предпочтение современной музыке. На это очень хорошо откликнулось молодежь. Но в Атырау начали поступать предложения подготовить и сыграть кюй Курмангазы «Адай», произведение «Козымнын карасы» по стихам Абая, репертуар Батырхана Шукенова, и Эмир начал пополнять свой репертуар, чтобы порадовать казахстанского слушателя. Репертуар, к слову, у скрипача очень разнообразный, есть попса, фанк, рок, блюз, джаз, классика и фольклор разных народов.
- В Казахстане и молодежь, и старшее поколение очень хорошо воспринимает современную музыку. У меня есть видео, где бабушки казашки в Атырау, танцевали под музыку The Weeknd, которую я играл, - говорит Эмир Сулейманов.Сам он редко слушает музыку, только когда нужно подготовить репертуар. Говорит, что у него на это нет времени. Но из музыкальных предпочтений Эмира Сулейманова главное место занимает джаз и классическая музыка. Свою музыку Эмир не пишет и считает, что композитор и музыкант-исполнитель это в корне разные вещи. От концерта, который прошел 22 октября в Уральске, билеты были выкуплены заранее.
- У меня особое желание выступать в Уральске с концертом, потому что много уральцев пишут, даже не успеваю всем отвечать. И надеюсь на отклик публики, хотя они уже дали его, - заключил Эмир.В дальнейших планах продолжить гастроли по Казахстану. Как говорит музыкант, с начала декабря планируется провести большой концертный тур по всему Казахстану, и посетить каждый большой город.
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