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Социум

Сквер с клумбой в виде сердца открылся в Уральске

Вечером 10 июля в районе магазина "Зиг-Заг" по улице Курмангазы открылся небольшой сквер. Обустройством сквера занимались волонтеры из центра развития "Сана". По их словам, помощь им оказывали местные бизнесмены. - Мы взяли такой ответственный проект, - рассказала член центра "Сана" Гульсара НУГУМАНОВА. - В обустройство мы вовлекали жителей. Неравнодушных людей у нас в городе очень много. Они нам помогли. Спасибо им огромное. Предприниматели, к которым мы обращались, нам не отказывали. Здесь есть вклад каждого из них. Как рассказала Гульсара, сквер еще не закончен. - Здесь должна быть еще газо
Дана Рахметова
Сквер с клумбой в виде сердца открылся в Уральске
Вечером 10 июля в районе магазина "Зиг-Заг" по улице Курмангазы открылся небольшой сквер.
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 Обустройством сквера занимались волонтеры из центра развития "Сана". По их словам, помощь им оказывали местные бизнесмены. - Мы взяли такой ответственный проект, - рассказала член центра "Сана" Гульсара НУГУМАНОВА. - В обустройство мы вовлекали жителей. Неравнодушных людей у нас в городе очень много. Они нам помогли. Спасибо им огромное. Предприниматели, к которым мы обращались, нам не отказывали. Здесь есть вклад каждого из них. Как рассказала Гульсара, сквер еще не закончен. - Здесь должна быть еще газонная трава. Но сквер передали на баланс ЖКХ, теперь они будут заниматься его благоустройством: посадят газон, будут поливать его, - заключила Гульсара. Жители расположенных рядом домов были рады открытию сквера. По словам одной из жительниц домов по имени Алия, теперь им будет, где посидеть спокойно вечером.
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Вот так, по идее, должен будет выглядеть сквер после всех работ.
Вот так, по идее, должен будет выглядеть сквер после всех работ.
Вот так, по идее, должен будет выглядеть сквер после всех работ. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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