Сквер с клумбой в виде сердца открылся в Уральске

Вечером 10 июля в районе магазина "Зиг-Заг" по улице Курмангазы открылся небольшой сквер. Обустройством сквера занимались волонтеры из центра развития "Сана". По их словам, помощь им оказывали местные бизнесмены. - Мы взяли такой ответственный проект, - рассказала член центра "Сана" Гульсара НУГУМАНОВА. - В обустройство мы вовлекали жителей. Неравнодушных людей у нас в городе очень много. Они нам помогли. Спасибо им огромное. Предприниматели, к которым мы обращались, нам не отказывали. Здесь есть вклад каждого из них. Как рассказала Гульсара, сквер еще не закончен. - Здесь должна быть еще газо