Во время отчетной встречи акима ЗКО с населением один из жителей города пожаловался, что подойти к микрофону и задать вопрос ему удалось только с третьего раза. otchet3 - Почему на встрече собрались только чиновники и госслужащие, а простых людей нет. Их либо не позвали на встречу, либо не пускали в зал, - обратился мужчина к акиму ЗКО. На это Нурлан НОГАЕВ ответил, что установки не пускать в зал не было. - Возможно, всем желающим просто не хватило мест, - пояснил глава региона. - В зале присутствуют ветераны ВОВ, предприниматели и активное население области. Давайте следующую встречу проведем на стадионе. Сколько там человек помещается? Если я не ошибаюсь, то три тысячи. Видео Ербола АМАНШИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА