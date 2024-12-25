Сломанный «Компас»: как британская корпорация лишила Казахстан миллиардов

Миллиардные инвестиции, миллионные прибыли, сотни тысяч баррелей нефти, десятки тысяч рабочих мест. А с другой стороны — интриги вокруг контрактов на баснословные суммы, подозрительные топ-менеджеры, подкуп государственных чиновников, хитрые схемы с активами КМГ и никаких комментариев. О чём это мы? О Тенгизе, сердце казахстанской экономики.

Миллиардные инвестиции, миллионные прибыли, сотни тысяч баррелей нефти, десятки тысяч рабочих мест. А с другой стороны — интриги вокруг контрактов на баснословные суммы, подозрительные топ-менеджеры, подкуп государственных чиновников, хитрые схемы с активами КМГ и никаких комментариев. О чём это мы? О Тенгизе, сердце казахстанской экономики.

Компания, работавшая на Тенгизе под эгидой британского гиганта Compass Group, могла бы принести Казахстану миллиардные дивиденды — а вместо этого принесла утечку денег за рубеж, репутационные риски для ТШО и потенциальный коррупционный скандал. Куда указывает стрелка этого сломанного компаса, разбиралась Orda.kz.

Уход по-английски

В конце ноября 2024 года в «Тенгизшевройле» поползли слухи о том, что на нефтяном месторождении Тенгиз грядут большие перемены. Британская Compass Group International B.V, которая оказывает услуги по управлению социальной инфраструктурой на Тенгизе, может уйти с казахстанского рынка. Как сообщил PetroCouncil.kz со ссылкой на свои источники, иностранный подрядчик планирует продать местную «дочку» ТОО «ESS» — хотя именно эта фирма получила от бывшей совместной компании ТОО «Compass Kazakhstan» (ранее «КазМунайГаз-Сервис Compass») очередной семилетний контракт по обслуживанию «Тенгизшевройла» (ТШО) на сумму почти в миллиард долларов.

Наши источники утверждают, что Compass Group рассматривает продажу всех дочерних компаний в Казахстане, в том числе основной — ТОО «Compass Kazakhstan».

По итогам 2023 года Compass Group занимала 12-е место в рейтинге крупнейших нефтесервисных организаций Казахстана. Среди компаний, обеспечивающих facility management (управление социальной инфраструктурой) на нефтяных месторождениях, британская корпорация — на втором месте. За прошлый год компания, которая обеспечивает работников ТШО питанием и жильём, получила 56,3 млрд тенге выплат.

Что же могло заставить иностранную корпорацию, которая уже больше 20 лет обслуживает Тенгиз, спешно собирать вещи — особенно сейчас, когда проект по расширению месторождения сулит подрядчику ещё бóльшую прибыль?

Orda.kz стало известно, что к работе Compass Group могут возникнуть неудобные вопросы у надзорных ведомств — причём как в Казахстане, так и за рубежом. И вопросы эти связаны с тем, как британская компания получала контракты на обслуживание Тенгиза.

Корми, пои, получай миллионы

Для Compass Group Казахстан — лишь один из полусотни рынков. Корпорация существует 83 года, у неё более полумиллиона сотрудников по всему миру. Когда британцы пришли на Тенгиз, у менеджеров ТШО были большие надежды: предполагалось, что иностранные специалисты передадут опыт местным кадрам, чтобы в будущем нефтяное сердце страны обслуживали только казахстанцы, а доходы распределялись справедливо и не уходили за рубеж полностью.

С этой целью в 2007 году основали казахстанско-британскую компанию — «КазМунайГаз-Сервис Compass». Мурат Турысбеков, который в то время работал в совместном предприятии первым заместителем гендиректора, вспоминает: масштабы работы были поистине эпическими. «КМГ-Сервис Compass» вместе с ESS кормил и обеспечивал жильём 15 тысяч человек, которые трудились на Тенгизе, и сам предоставлял порядка 4,5 тысячи рабочих мест.

- Я тогда работал в компании „КазМунайГаз-Сервис“, и мы увидели, что на „Тенгизшевройле“ все услуги — по проживанию, питанию и так далее — оказывали иностранцы. Поэтому создали совместное предприятие с участием „дочки“ КМГ и британского партнёра. 60 % принадлежали английской Compass Group, а остальные 40 % — „КазМунайГазу“. Я в этой компании был первым заместителем гендиректора от казахстанской стороны. Совместная компания получила тендер от ТШО, — рассказывает Мурат Турысбеков.

Контракты от «Тенгизшевройла» были крайне прибыльными. ТШО объявляет тендеры по кейтерингу, клинингу, транспортным услугам и facility management сразу на семь лет и щедро их оплачивает: подрядчику полагается 700 млн долларов, по 100 млн на каждый год.

По словам Мурата Турысбекова, с 2007 по 2015 годы обслуживанием Тенгиза занималась одна из дочерних компаний Compass, Eurest Support Services (ESS). Она, в свою очередь, передавала гораздо более скромный субподряд совместному предприятию с казахстанским участием.

- Цель была в том, чтобы ESS напрямую обслуживала ТШО, а мы были субподрядчиками — привлекали местные кадры, обучали казахстанцев. Была твёрдая договорённость, что в 2015 году состоится следующий тендер, и в нём будет напрямую участвовать уже совместное предприятие с 40-процентной долей КМГ. Мы хотели двигаться в сторону того, чтобы полностью перейти на казахстанское содержание, - вспоминает Турысбеков.

В интересах КМГ было развивать именно совместное предприятие: ведь прибыль ESS уходила за рубеж, а ТОО «КазМунайГаз-Сервис Compass» должно было перечислять дивиденды. Это означало, что с 2015 года Казахстан в лице «КазМунайГаза» должен был ежегодно получать несколько миллионов долларов с доходов от обслуживания Тенгиза.

Этого так и не произошло.

Турецкий гамбит

В 2014 году новым гендиректором ТОО «КазМунайГаз-Сервис Compass» стал гражданин Турции по имени Чаглар Чапа. Назначили его топ-менеджеры из Compass Group. И, возможно, эту должность г-н Чапа занял незаконно.

Трудовой кодекс, который в то время действовал в Казахстане, гласил: сотрудник, совмещающий руководящие должности в двух компаниях, должен перед назначением обязательно заручиться разрешением обоих учредителей. Чаглар Чапа одновременно работал заместителем руководителя ESS, дочерней компании Compass, и должен был спросить разрешения в КМГ. На это никто не обратил внимания — хотя в «КазМунайГазе» знали, что гражданин Турции параллельно трудится в ESS.

Если Чаглар Чапа действительно был назначен с нарушением закона, все подписанные им договоры и другие документы должны признать недействительными. Запомним это на будущее.

- На совещание, где Чаглара Чапу назначили на должность гендиректора, меня даже не пригласили. Его сделали руководителем с молчаливого согласия КМГ. При этом нарисовали ему номинальную зарплату в 500 тыс. тенге, хотя в ESS он получал примерно семь-восемь миллионов тенге в месяц, не считая бонусов и дивидендов», - утверждает Мурат Турысбеков.

Бывший первый заместитель гендиректора подозревает, что гражданина Турции назначили руководителем под конкретный тендер. В октябре 2015 года должны были пройти торги для выбора подрядчика по обслуживанию ТШО на следующие семь лет. И хотя по итогам закупочной процедуры контракт должен был наконец-то достаться совместному предприятию, вместо этого миллионы долларов вновь попали в руки иностранцев из ESS.

- Подряд на 700 млн долларов просто взяли и отдали ESS на основании подписи гендиректора. Я здесь вижу два нарушения. Во-первых, в учредительном договоре и в уставе компании прописано, что генеральный директор может подписывать контракты на суммы до 100 тыс. долларов. Выше — только с согласия учредителей, то есть „КазМунайГаза“ и Compass. Контракт ESS передали в тот же день, когда мы выиграли тендер — не получив согласие КМГ. Во-вторых, нужно было предварительно узнать у „КазМунайГаза“, согласна ли нацкомпания передавать такой объём прибыли кому-то ещё, - говорит Мурат Турысбеков.

Гамбит с передачей контракта на 700 млн долларов от одного подрядчика другому выглядит тем более удивительно, что корпорация Chevron славится строгим отношением к закупкам. Перед тем как объявить тендер, в ТШО два года проводили отбор потенциальных поставщиков. Любые основания для пересмотра контракта наверняка выявили бы ещё на этом этапе.

Мурат Турысбеков не согласился отдавать выгодный контракт без боя. Он отправился в региональный офис Compass Group в Дубае и потребовал руководство иностранной компании передать обслуживание проектов на ТШО совместному предприятию. В Compass пообещали провести по этому поводу общее собрание в январе 2016 года. Оно состоялось — но ни к чему не привело: тендер на 700 млн долларов остался в руках зарубежной фирмы.

Дело замяли. По словам Турысбекова, на него начали оказывать давление, а в 2018 году уволили. По словам бывшего первого заместителя гендиректора, из-за опасений за свою безопасность ему пришлось даже на некоторое время уехать из страны.

- Я писал во все инстанции: в КНБ, в прокуратуру, в ДП Атырауской области, в акимат, в Минэнерго. Никакой реакции! Все показывали пальцем наверх и говорили: есть указание из Астаны, мы в это дело не лезем и вам не советуем. Тогда в 2018 году я написал в Лондон, в службу внутренней безопасности Compass. Вскоре после этого Чаглара Чапу сняли с должности гендиректора и ещё порядка пятерых иностранцев уволили из руководства. Но по существу ничего не поменялось, - говорит Мурат Турысбеков.

По разным оценкам, за время, когда «Тенгизшевройл» обслуживали иностранцы, Казахстан недополучил от 30 до более чем 50 млрд тенге отчислений и дивидендов. Эти деньги могли бы пойти на пополнение корпоративного дохода национального холдинга «Самрук-Казына», если бы тендер не передали ESS.

В «Тенгизшевройле» на запрос по поводу контрактов на обслуживание Тенгиза ответили любезно, но недвусмысленно: никаких комментариев.

- ТШО является законопослушной компанией и осуществляет свою деятельность в соответствии со всеми действующими нормами законодательства Республики Казахстан. В соответствии с внутренней политикой компании и законодательством РК ТШО не комментирует детали своих контрактов и конкретные детали своей производственной деятельности, — заявили в пресс-службе «Тенгизшевройла».

Продаются национальные интересы, недорого

На этом история не закончилась. В 2017 году «КазМунайГаз» неожиданно продал свои 40 % в совместном предприятии «КазМунайГаз-Сервис Compass». Приоритетным покупателем стала Compass Group, которой принадлежали остальные 60 %. Ещё в 2016 году в законодательстве появился пункт о том, что доли, принадлежащие нацкомпаниям, полагается продавать только через конкурс, но в этом случае приватизацию почему-то провели «автоматически». Долю КМГ продали за два миллиарда тенге.

Все ключевые должности в компании, полностью перешедшей под контроль Compass, получили иностранцы. Например, финансовым директором стал гражданин Греции, который лишь формально числился в штате, а на самом деле работал в ESS. Это, кстати говоря, грубое нарушение миграционного законодательства.

В «КазМунайГазе» не могли не знать, что передают долю нацкомпании зарубежной фирме с подмоченной репутацией. К тому моменту за Compass Group уже тянулся шлейф скандалов. В 2006 году компания заплатила примерно 40 млн фунтов в рамках урегулирования спора после того, как её обвинили в подкупе российского чиновника ООН Александра Яковлева. За взятку дипломат должен был гарантировать, что Eurest Support Service, дочерняя компания Compass, получит подряд на обслуживание миротворческого контингента («голубых касок») в Либерии. Стоимость контракта составляла 62 млн долларов. А второй громкий коррупционный кейс ESS был напрямую связан с Казахстаном.

В 2013 году британский подданный Карим Пабани, работавший в ESS финансовым директором, заявил, что фирма подкупала государственных чиновников в Казахстане ради получения выгодных контрактов. По его словам, руководство Eurest Support Services своими действиями нанесло компании ущерб на 5,4 млн фунтов. Пабани поспешно уволили решением «большого начальства» в Великобритании.

«Пабани утверждал, что с 2011 по 2013 годы казахстанское дочернее предприятие Compass завышало свою прибыль, и его просили фальсифицировать бухгалтерскую отчётность. Он также заявлял, что чиновник из правительства Казахстана и его семья провели за счёт „КазМунайГаз-Сервис Compass“ отпуск в Дубае стоимостью 19 тыс. долларов», писала The Guardian.

Эти увлекательные истории ничуть не помешали «КазМунайГазу» передать актив национальной компании в чистые, ничем не запятнанные руки британцев.

Закольцованное расследование

В декабре 2022 году депутаты фракции «Ак жол» во главе с Азатом Перуашевым обратились с запросом к тогдашнему премьер-министру Алихану Смаилову, генпрокурору Берику Асылову и председателю АФМ Жанату Элиманову. Они попросили провести проверку и разобраться, каким образом казахстанская доля совместного предприятия перешла в руки иностранцам. Парламентарии предположили, что из-за действий руководства «КМГ-Сервис Compass» страна могла потерять не менее 30-40 млрд тенге.

- В 2017 году долю „КМГ-Сервиса“ реализовали за два миллиарда тенге. В этой цене не были учтены три крайне выгодных долгосрочных контракта „КазМунайГаз-Сервис Compass“ с ТШО по услугам сервиса на месторождении. Счётный комитет не раз указывал на систематическую приватизацию государственных активов по заниженной стоимости, и есть информация, что приватизация доли в „КазМунайГаз-Сервис Compass“ как раз входит в их число, - заявил депутат мажилиса Гани Хамзин.

Жанат Элиманов ответил депутатам, что продажа 40 % доли «КазМунайГаз-Сервиса» была предусмотрена комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы. Рыночную стоимость казахстанской части совместного предприятия оценили всего лишь в 1,2 млрд тенге. При продаже долевой собственности другой совладелец компании имел приоритет по её выкупу, так что первое предложение получила Compass Group International B.V. Сделку на два миллиарда (+60 % к оценочной стоимости) в сентябре 2017 года одобрил совет директоров КМГ, а в октябре — государственная комиссия по модернизации экономики. В декабре сделку закрыли.

АФМ и Антикор нарушения закона в истории с «украденной» у Казахстана компанией не нашли. На поступившие обращения они отвечали, что ждут результатов проверки со стороны фонда «Самрук-Казына». В самом фонде при этом заявили, что не имеют права проводить такую проверку. Порочный круг замкнулся.

Параллельно с депутатами свою собственную проверку вёл Мурат Турысбеков — он уже шесть лет пытается добиться компенсации за несправедливое увольнение. А заодно доказать, что «КМГ-Сервис Compass» передали британцам с нарушением закона.

- В 2022 году я обратился в Генпрокуратуру. Там мне дали два ответа. Во-первых, признали, что в 2015 году Чаглар Чапа незаконно передал контракт, тем самым нанеся ущерб интересам национальной компании. Но расследование не начали — написали, что это спор хозяйствующих субъектов. Во-вторых, Генпрокуратура признала, что продажу доли в 40 % провели незаконно, - говорит Мурат Турысбеков.

Генеральная прокуратура запросила копии всех документов, связанных с этой сделкой и с продажей активов КМГ. Департамент экономических расследований по Астане направил письма в фонд «Самрук-Казына» и в департамент внутреннего государственного аудита. Как это часто бывает, расследование «закольцевалось»: документы спустили в КМГ, и с того момента новостей о статусе проверки не появлялось.

В конце октября 2024 года комитет по возврату активов при Генпрокуратуре принял в работу новый запрос о возможных нарушениях при продаже 40 % доли в ТОО «КазМунайГаз-Сервис».

Вместо эпилога

Весной 2024 года выяснилось, что в бывшей совместной компании «КазМунайГаз-Сервис Compass» (которую к тому времени переименовали в ТОО «Compass Kazakhstan») внезапно сменили учредителя. Только что созданная частная компания EC Holding Limited, которая стала резидентом МФЦА, вошла в состав учредителей вместо Compass Group.

Возможно, бывшее совместное предприятие готовятся продать. Одним из потенциальных покупателей источник Orda.kz, хорошо знакомый с ситуацией в нефтегазовом секторе, назвал другого крупного игрока на рынке кейтеринга в Казахстане — ТОО «Caspian Food».

Тем временем турок Чаглар Чапа, по чьей воле бывшее совместное предприятие перешло в руки иностранцев, снова получил руководящую должность в структурах, связанных с нефтяной отраслью. С июля 2024 года он возглавляет ТОО «KazGlobalSolution», зарегистрированное в Атырау. Компания занимается строительством нефтепроводов, а также «предоставлением услуг, способствующих добыче нефти и природного газа».

Мы обратились к Чаглару Чапе в LinkedIn и адресовали ему несколько вопросов, связанных с ситуацией вокруг продажи доли «КМГ-Сервис Compass» и контрактами на обслуживание Тенгиза. Вскоре после этого доступ к аккаунту журналиста Orda.kz в LinkedIn был ограничен под предлогом «подозрительной активности». Мы предлагаем г-ну Чапе связаться с редакцией по другим каналам, чтобы он мог изложить свою позицию, и опубликуем его комментарий, если он поступит.

Укажет ли стрелка компаса на коррупцию где-то в окрестностях Тенгиза? Об этом мы, видимо, узнаем уже в 2025 году.