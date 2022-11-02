Словарь Collins выбрал словом года «пермакризис»

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом этого года permacrisis. Изображение с сайта Pixabay Слово образовано из двух: permanent (перманентный) и crisis (кризис). - Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года - 2022, - говорится на сайте словаря. В издательстве пояснили, что термин говорит о кризисе, который объединяет политическую нестабильность, конфликт в Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни. Словом года могли стать «Киев», «Тихое увольнение» (когда сотрудник исполня