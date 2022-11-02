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Социум

Словарь Collins выбрал словом года «пермакризис»

Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом этого года permacrisis. Изображение с сайта Pixabay Слово образовано из двух: permanent (перманентный) и crisis (кризис). - Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года - 2022, - говорится на сайте словаря. В издательстве пояснили, что термин говорит о кризисе, который объединяет политическую нестабильность, конфликт в Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни. Словом года могли стать «Киев», «Тихое увольнение» (когда сотрудник исполня
Дана Рахметова
Словарь Collins выбрал словом года «пермакризис»
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом этого года permacrisis.  
Словарь Collins выбрал словом года «пермакризис»
Словарь Collins выбрал словом года «пермакризис»
Изображение с сайта Pixabay Слово образовано из двух: permanent (перманентный) и crisis (кризис).
- Термин Permacrisis, обозначающий «продолжительный период нестабильности и небезопасности», был назван словом года - 2022, - говорится на сайте словаря.
В издательстве пояснили, что термин говорит о кризисе, который объединяет политическую нестабильность, конфликт в Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни. Словом года могли стать «Киев», «Тихое увольнение» (когда сотрудник исполняет только свои прямые обязанности) и Splooting (поза животных, лежащих на животе c распластанными лапами). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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